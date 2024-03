Dragon’s Dogma 2: 3 der besten Waffen, die ihr zu Beginn finden könnt

In Dragon’s Dogma 2 gibt es viele Waffen, doch nicht jede macht euch stärker. Wir zeigen euch deshalb drei der besten Waffen, die eure Klassen schon zu Beginn stärker machen können.

Für welche Klassen sind die Waffen? In unserer Auflistung zählen wir euch drei Fundorte für Waffen auf, die ihr den verschiedenen Klassen anlegen könnt, um viel Schaden auszuteilen. Wir erklären euch dabei, wo ihr die Waffen finden könnt und für welche Klassen sie bestimmt sind. Zudem nennen wir euch noch einen Bonus-Punkt, der euch einen guten Waffen-Händler für exotische Laufbahnen zeigt.

Beachtet, dass wir einigen Laufbahnen keine Starterwaffen anbieten können, weil ihr diese erst recht spät im Spiel freischalten könnt – wie der Illusionist. Für Bogenschützen, Magier und Erzmagier (wie der Krieger früh freischaltbar) haben wir indes abseits der Standard-Händler und -Quests noch keine besonderen Startwaffen gefunden.

1. Almace – Bestes Starter-Schwert für Kämpfer

Wo finde ich das Schwert? Das Schwert findet ihr im Checkpoint „Rest Town“. Dort angekommen, müsst ihr nur noch zum Schmied gehen. Der Schmied verkauft euch das Schwert für 20.800 Gold.

Was ist so besonders an dem Schwert? Das Schwert ist permanent in Frost gehüllt und kann eure Feinde einfrieren, wenn ihr sie oft genug trefft. Sehr nützlich gegen Kaltblüter wie Echsen.

2. Lifetaker – Bestes Starter-Schwert für Krieger

Wo finde ich das Schwert? Das Schwert findet ihr nordwestlich der großen Stadt Vernworth in der Hölle „Collapsed Mine“. Ihr könnt entweder zu Fuß den großen Marsch wagen oder mit einem Ochsenkarren von Vernworth zum Borderwatch Checkpoint reisen, bis ihr von einem Monster in der Nähe der Höhle an eurer Weiterreise gehindert werdet. Der Boss taucht jedoch nicht immer auf.

Geht nun in die Höhle rein und sucht nach einem höhergelegenen Felsvorsprung, der „unmöglich“ erklommen werden kann. Um euch hochzuziehen, nutzt ihr entweder einen Vasallen, der euch mit einem Schubs in die Luft befördern kann, oder eine Truhe in der Nähe, um mit dieser Erhöhung die Kante zu greifen und euch hochzuziehen.

Geht jetzt auf das eiserne Tor zu und zerstört die hölzerne Blockade. Tötet das Monster im Raum und öffnet die Truhe, um das Großschwert zu ergattern.

Was ist so besonders an dem Schwert? Das Schwert bietet starken Schaden und kann Gegner leicht aus den Latschen hauen. Zusätzlich müsst ihr kein Gold ausgeben, um die Klinge zu bekommen. Sparfüchse freuen sich.

3. Stilettos – Besten Starter-Dolche für Diebe

Wo finde ich die Dolche? Die Dolche findet ihr südöstlich vom Borderwatch Outpost. Folgt der Straße, bis ihr in der Nähe eines Flusses eine Ruine entdeckt. Kämpft euch durch, bis ihr in den Trümmern eine Truhe findet. In der Truhe sind die Stilettos versteckt.

Was ist so besonders an den Dolchen? Die Stilettos bieten als Start-Ausrüstungen eine gute Stärke und können eure Gegner effizient betäuben. Zudem können sie auch gefunden und müssen nicht mit Gold gekauft werden.

4. Elfen-Schmied – Bester Händler für exotische Klassen

Wo finde ich den Händler? Es handelt sich dabei um den Elfen-Schmied aus dem Checkpoint „Sacred Arbor“. Dieses Dorf befindet sich abgeschieden, nordwestlich von Vernworth. Wichtig zu wissen ist, dass ihr die einheimischen Elfen nur verstehen könnt, wenn ihr ihre Sprache beherrscht.

Abhilfe schaffen euch dabei die von Capcom erstellten besonderen Vasallen in der Gegend. Sie können für euch dolmetschen und euch dabei helfen, mit den Einheimischen zu kommunizieren. Oder ihr merkt euch das Menü-Layout eines Verkäufers und könnt euch so durch die Optionen mogeln.

Warum ist er so gut? Der Schmied von Arbor bietet eine hochwertige Anzahl an Waffen für Magier, Erzmagier, Magiebogenschützen sowie Bogenschützen. Das einzige Problem sind nur die Kosten, denn die sind bei diesem Händler sehr hoch.

Das waren starke Optionen, mit denen ihr euren Helden zu Beginn ausrüsten könnt. Mit welcher Waffe kämpft ihr so auf euren Reisen gegen die Monster und habt ihr andere Vorschläge an unsere Leser, mit welchen Waffen sie sich zu Beginn ihrer Reise ausstatten sollten? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

