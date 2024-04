Dragon’s Dogma 2: Um eine geheime Cutscene bei einem Boss zu sehen, müsst ihr ihn extra quälen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hält man auf diese Weise etwa zwei Minuten lang durch, löst die geheime Sequenz aus. Der Kampf endet und Raghnall gesteht frustriert ein, dass das so keinen Spaß macht. Er bemängelt, dass ihr im Kampf nicht wirklich „anwesend“ seid, also nur mit ihm spielt.

Raghnall trefft ihr für den Kampf im Mondschein-Turm an. Das ist relativ spät im Spiel. Zuvor musstet ihr euch in der Quest „Spannungen auf der Landstraße“ bereits für oder gegen ihn entscheiden.

