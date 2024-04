Spieler fürchten sich in Dragon’s Dogma 2 vor einem Charakter, dabei hat er richtig gute Belohnungen für euch

In Dragon’s Dogma 2 gibt es einen Charakter, der euch reich belohnt, wenn ihr 10 Rätsel löst. Doch das Aussehen des Questgebers finden die Spieler zum Fürchten.

Was ist das für ein Charakter? In Dragon’s Dogma 2 gibt es verschiedene Questgeber, dabei ist einer, den man in der Mitte des Spiels trifft, besonders gruselig. Die Rede ist von der Sphinx, die durch ihre einschüchternden Blicke und ihr freizügiges Aussehen auf sich aufmerksam macht.

Wer ist die Sphinx? Die Sphinx ist ein mythologisches Wesen mit dem Körper eines Löwen, dem Kopf eines Menschen und den Flügeln eines Adlers.

Sie lebt zurückgezogen und einsam in einem gut versteckten Schrein in Dragon’s Dogma 2. Findet ihr sie, stellt sie euch zehn Rätsel zur Aufgabe, die euch gute Belohnungen einbringen.

Die Sphinx ist zum Gruseln, obwohl sie halbnackt ist

Warum ist die Sphinx zum Fürchten? Die Spieler finden die Sphinx vor allem wegen ihrer komischen Gesichtsausdrücke fürchterlich. Auf unserem Titelbild könnt ihr gut erkennen, warum die Spieler etwas Angst vor ihr haben. Interessant dabei ist auch, dass trotz ihrer freizügigen Kleidung die Spieler sie eher zum Fürchten finden.

Auf TikTok gibt es inzwischen schon einige Videos zu der Sphinx. Darunter auch das TikTok-Video von in_gob_we_trust, unter dem sich viele Kommentare zur Sphinx sammeln. It’s That One Guy schreibt dort: „Sphinx hat diesen ‘Makima’-Todesblick drauf.“ Damit ist die Figur aus dem Anime und Manga Chainsaw Man gemeint, die durch ihre besonderen Augen auffällt.

fartsmella lobt ihr Design: „Es ist erstaunlich, wie ihre Schuppen wachsen und verblassen, während sich ihre Pupillen erweitern, solch eine Aufmerksamkeit für Details.“

Wer die Rätsel löst, erhält wertvolle Belohnungen

Was sind das für Rätsel? Die Sphinx hält 10 Rätsel für euch bereit. Am Ende jedes Rätsels erwartet euch eine Belohnung und zum Abschluss der Questreihe erhaltet ihr nochmals 27.000 EP, 10.000 Gold und den Weisheitsschlüssel, mit dem ihr die goldene Truhe öffnen könnt und den Ewigen Lazarusstein erhaltet.

In den Rätseln müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen, die wir hier nicht alle nicht auflisten möchten. Ihr müsst reisen, sammeln, kämpfen und am Ende wartet auch ein Bosskampf auf euch. Wer wissen will, was genau es mit der Sphinx auf sich hat, kann dazu in unseren Guide schauen: Dragon’s Dogma 2: Sphinx Rätsel – So löst ihr die 10 Rätsel