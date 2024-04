WoW: The War Within Trailer stellt „Dynamic Flight“ vor

Als Bogenschütze könnt ihr ihn abfeuern und die Sphinx so mit einem einzigen Schuss töten. Liegt das unheimliche Fabelwesen am Boden, erhaltet ihr zum Abschluss der Quest 27.000 EP, 10.000 Gold und den Weisheitsschlüssel.

Die Sphinx ist eine starke Gegnerin, mit gleich vier Lebensleisten. Der Kampf gegen sie kann sich also in die Länge ziehen. Es sei denn, ihr nutzt den Verhängnispfeil, den ihr eben erhalten habt.

Wie löst ihr das Rätsel? Die Sphinx zeigt euch einen NPC, den ihr in der Spielwelt finden müsst. Entweder bekommt ihr Dante oder Vergil zu sehen (ja, das ist eine Anspielung an Devil May Cry).

Wie löst ihr das Rätsel? Auch diese Aufgabe ist knifflig. Die Sphinx verlangt von euch, eine Vase zu Maurits zu bringen. Das Problem: Der NPC befindet sich in Bakbattahl, also ziemlich weit weg. Außerdem ist die Vase sehr zerbrechlich. Geht sie kaputt, scheitert das Rätsel.

Was ihr stattdessen tun solltet: Euch den Feind auf die Schulter hieven und in den Abgrund werfen. Als Belohnung winkt euch der Ring der Ambition (dadurch erhaltet ihr mehr EP beim Töten von Gegnern)

Ihr könnt euch den Fußmarsch zum Schrein aber auch sparen und beim Abflug der Sphinx auf ihren Rücken springen und euch festklammern. So fliegt sie euch bequem zum Ziel. Allerdings lasst ihr so euren portablen Zielkristall und die Belohnung des fünften Rätsels zurück.

Durchquert die Höhle und verlasst sie am anderen Ende. Lauft an einem Golem vorbei und ihr erreicht bald schon den Bergschrein. Dort findet ihr die Sphinx vor.

Um den Bergschrein zu erreichen, startet von Ruhestadt aus Richtung Nordosten bis zum Alten Schlachtfeld. Dort erwartet euch eine Burg, die ihr durchquert. Oben gibt es einen Zyklopen, der besiegt werden will. Benutzt ihr die Leiter hinter ihm, erreicht ihr die „Höhle am Ende der Welt“. Da wollt ihr hin.

Sie lebt zurückgezogen und einsam in einem gut versteckten Schrein. Findet ihr sie, stellt sie euch zehn Rätsel zur Aufgabe, die euch wertvolle Belohnungen einbringen. Die Schätze befinden sich in Kisten, die die Sphinx bewacht.

Die Sphinx ist eigentlich ein mythologisches Wesen mit dem Kopf eines Menschen, dem Körper eines Löwen und den Flügeln eines Adlers. Ähnlich, aber nicht exakt so sieht die Sphinx in der Welt von Dragon’s Dogma 2 aus.

Die Sphinx aus Dragon’s Dogma 2 stellt euch in zehn verschiedenen Rätseln auf die Probe. Wir erklären euch, wo ihr die Sphinx findet, die Rätsel löst und sie am Ende tötet.

