In Dragon’s Dogma 2 wählt ihr keine Klasse im klassischen Sinn, sondern schlagt verschiedene Laufbahnen ein. Wir verraten euch, was ihr zu Kämpfer, Dieb, Magier und Co. wissen müsst und wie ihr eure Klasse wechseln könnt.

Wie funktionieren die Klassen in Dragon’s Dogma 2? Zu Beginn des Spiels wählt ihr eine von vier sogenannten Laufbahnen: Kämpfer, Magier, Bogenschütze oder Dieb. Jede Laufbahn besitzt einen einzigartigen Spielstil sowie individuelle Stärken und Schwächen.

Bis zu sechs weitere Laufbahnen könnt ihr im Laufe eures Abenteuers freischalten. Um zum Krieger oder Erzmagier zu werden, müsst ihr etwa im Zuge einer frühen Quest ein Zweihandschwert beziehungsweise einen Magiestab zu Klaus aus der Gildenhalle von Vernworth bringen.

Jede Gildenhalle ermöglicht es euch außerdem, zwischen den gelernten Laufbahnen zu wechseln und neue Fertigkeiten freizuschalten oder auszurüsten.

Diese Klassen / Laufbahnen gibt es in Dragon’s Dogma 2

Welche Klassen gibt es? Zusätzlich zu den vier Startklassen könnt ihr noch die folgenden Laufbahnen freischalten: Krieger, Erzmagier, Mystische Klinge, Illusionist, Magischer Bogenschütze und Kriegsmeister.

Zu Beginn eurer Reise könnt ihr übrigens nicht nur für euren Helden, sondern auch für euren Hauptvasallen eine Laufbahn auswählen. Vasallen können die Rollen Kämpfer, Magier, Bogenschütze, Dieb, Krieger und Erzmagier einnehmen.

Die Speziallaufbahnen Mystische Klinge, Illusionist, Magischer Bogenschütze und Kriegsmeister stehen nur den Erweckten zur Verfügung.

Hier seht ihr den Trailer zu einer der vielseitigsten Berufungen im Spiel: dem Kriegsmeister:

Dragon's Dogma 2 macht euch mit einer Klasse zum Meister aller Waffen

Schauen wir uns im Folgenden die Eigenheiten der Klassen aus Dragon’s Dogma 2 an:

Kämpfer

Wie spielt sich der Kämpfer? Die perfekte Berufung für alle, die gerne mit Schwert und Schild in der Hand ganz vorn stehen. Der Kämpfer teilt einerseits offensiv aus, ist aber auch ein guter Verteidiger.

Der ausgeglichene Stil der Kämpfer lässt sie zwischen dem Ansturm auf die feindliche Linie von der Spitze aus und der Verteidigung ihrer Kameraden wechseln, während sie Schläge mit ihrem Schild abwehren und schnelle Hiebe mit ihrem Schwert austeilen.

Magier

Wie spielt sich der Magier? Der Magier ist ein klassischer Fernkämpfer, der sowohl offensive und defensive Zauber wirken kann. Dafür nutzt er im Kampf Stäbe.

Zudem dient er als Unterstützung für die ganze Gruppe, etwa mit Heilzaubern. Oder er erhöht die Schlagkraft der Begleiter, indem er die Waffen verzaubert.

Da der Magier selbst eher schwach auf den Beinen ist, sollte er einigen Abstand zu den Gegnern wahren. Dafür kann er mit starken Angriffszaubern, oder alternativ mit Unterstützung seiner Begleiter einen wichtigen Unterschied im Kampf machen.

Die Qual der Klassenwahl – welche Laufbahn schlagt ihr ein?

Dieb

Wie spielt sich der Dieb? Der Dieb ist eine neue Startklasse innerhalb der Welt von Dragon’s Dogma. Diese Klasse greift mit schnellen, gezielten Angriffen im Nahkampf an. Allerdings hält der Dieb weniger aus als der Kämpfer, der auch mal als Tank fungieren kann.

Deshalb ist als Dieb Vorsicht geboten. Zu wissen, wann man zuschlagen und wann man sich verdrücken sollte, ist der Schlüssel zu ihrer Strategie. Dabei hilft die hohe Mobilität, die sich durch diverse Skills und Fluchtaktionen noch verbessern lässt.

Und klar, wie der Name schon sagt, stiehlt der Dieb gerne Items von Gegnern.

Bogenschütze

Wie spielt sich der Bogenschütze? Genau wie der Magier ist auch der Bogenschütze ein Fernkämpfer. Er teilt physischen Schaden aus und ist selbst nicht sonderlich resistent gegen Angriffe. Deshalb weicht der Bogenschütze feindlichen Angriffen lieber aus und sucht sich neue Positionen für den eigenen Angriff.

Ähnlich wie der Dieb beschränkt sich der Bogenschütze nicht auf einzelne Angriffe. Lieber feuert er in kurzen Abständen und hält die Gegner so auf Trab. Er findet die Schwachstellen der Gegner und greift diese gezielt mit seinen Spezialpfeilen an.

In höheren Leveln wird es ihm möglich sein, gleich mehrere Pfeile auf einmal zu verschießen. Außerdem erhöht sich dann auch seine Mobilität, was das Ausweichen der feindlichen Attacken erleichtern soll. Mit seinem Ruhigen Schuss kann er aber auch hohen Schaden an einem Ziel verursachen.

Krieger

Wie spielt sich der Krieger? Der Kämpfer ist ein klassischer Frontsoldat, der ganz vorn steht und viel Schaden austeilt. Er verfügt über einen aufgeladenen Schlag, der extra viel Schaden anrichtet und die Gegner schnell dezimiert.

Krieger nutzen gerne mächtige Zweihandwaffen wie Großschwerter oder Hämmer. Im Vergleich zum Kämpfer können Krieger also schwerere Waffen mit sich tragen, dafür verzichten sie auf einen schützenden Schild.

Erzmagier

Wie spielt sich der Erzmagier? Als Erzmagier teilt ihr mit einem Magiestab und euren Zauberangriffen viel Schaden aus. Diese Spezialisierung richtet Flächenschaden an und erlaubt es, das Schlachtfeld besser zu kontrollieren. Im Unterschied zum Magier sind Erzmagier also vor allem offensivere Kämpfer.

Ein Nachteil ist, dass viele Zauber einige Zeit brauchen, bis sie ausgesprochen sind. Wird der Erzmagier währenddessen von einem Gegner getroffen, wird er unterbrochen. Es ist also zu empfehlen, sich ein sicheres Plätzchen zu suchen, ehe man den Angriff startet.

Dieser Trailer stimmt euch auf die Story von Dragon’s Dogma 2 ein:

Dragons Dogma 2 – Trailer zur Story

Die folgenden Speziallaufbahnen stehen nur der Hauptfigur, dem Erweckten, zur Verfügung. Nicht aber den Vasallen.

Mystische Klinge

Wie spielt sich die Mystische Klinge? Diese Laufbahn vermischt Nahkampf und Magie. Könnt ihr euch nicht zwischen den beiden Kampfstilen entscheiden, ist die Mystische Klinge also perfekt für euch.

Mit dem Duospeer, einer besonderen Waffe, schneidet sich die Mystische Klinge durch die Gegner. Zusätzlich kann Magie dazu genutzt werden, die Feinde zu betäuben, oder einen auf Jedi zu machen und Gegenstände per Telekinese auf sie zu werfen.

Insgesamt wirkt die Mystische Klinge wie eine sehr dynamische Klasse, die schnell angreift und dabei ausreichend Schaden austeilt.

Magiebogenschütze

Wie spielt sich der Magische Bogenschütze? Aus sicherer Entfernung mit magischen Pfeilen auf die Gegner schießen – das ist der Kern dieser Berufung und macht sie ziemlich einzigartig. Die Pfeile machen dabei unterschiedlichen Schaden – je nach Schwäche der Gegner sollte man also die richtigen im Gepäck haben.

Diese Berufung kann aber nicht nur im offensiven Kampf punkten, sondern auch die Gruppenmitglieder heilen und weitere Unterstützung bieten. Dem Magiebogenschützen steht eine exklusive Fähigkeit zur Verfügung, die großen Flächenschaden anrichtet, aber gleichzeitig die eigene Lebensleiste verringert.

Mit dem Bogenschützen kämpft ihr am besten aus der Distanz.

Illusionist

Wie spielt sich der Illusionist? Diese Berufung greift auf eine ungewöhnliche Waffe zurück: das Weihrauchfass. Mit ihm erschafft der Illusionist, wie der Name der Klasse schon verrät, Illusionen. Damit können Gegner getäuscht werden, sodass sie beispielsweise anfangen, gegeneinander zu kämpfen.

Oder man erschafft sich einen Klon von sich selbst. Auch die Kräfte der verbündeten Vasallen kann der Illusionist für eine gewisse Zeit erhöhen. So scheint die Klasse abseits der offensiven Fähigkeiten vor allem auf Unterstützung zu bauen.

Kriegsmeister

Wie spielt sich der Kriegsmeister? Diese Berufung wurde erst kürzlich in einem neuen Trailer vorgestellt. Sie ist sicherlich die flexibelste aller Klassen. Man kann mit ihr nämlich zwischen Waffen aller Art wechseln, und so die Spielstile anderer Berufungen ausprobieren.

Allerdings gibt es auch einen Nachteil: Der Kriegsmeister hat vergleichsweise geringe Werte. Deswegen sollte man je nach Situation im Spiel die eigene Ausrüstung anpassen, um bestens auf die Herausforderung zu reagieren.

Diese Berufung ist also sowohl im Kampf als auch in der Unterstützung und Verteidigung einsetzbar. Man muss bloß Köpfchen beweisen und einiges an Skill in ganz unterschiedlichen Kampfstilen mitbringen.

Hier noch ein paar Gameplay-Eindrücke aus Dragon’s Dogma 2:

Dragon's Dogma 2 zeigt im neuen Trailer actionreiche Kämpfe mit einer neuen Klasse

Welche Klasse passt zu mir?

Da ihr jederzeit in der Gildenhalle zwischen allen gelernten Laufbahnen wechseln könnt, hält euch nichts davon ab, alle Spielstile auszuprobieren. Alternativ bieten die Entwickler des Spiels auf der offiziellen Webseite von Dragon’s Dogma 2 ein Quiz an, über das ihr herausfinden könnt, welche Klasse zu euch passt. Das Quiz umfasst nur wenige Fragen und ist schnell gemacht.

Wie verbessere und ändere ich meine Klasse?

Wenn ihr die Gildenhalle einer Stadt aufsucht, könnt ihr dort die Laufbahn von eurem Helden sowie eurem Hauptvasallen wechseln. Nützlich: Sobald ihr die sogenannten DP-Punkte für die Freischaltung einer bekannten Laufbahn investiert, erhaltet ihr automatisch Waffen und Rüstungsteile, die zu der neuen Klasse passen.

Für jede Laufbahn könnt ihr über die DP-Punkte spezielle Waffen- und Kernfertigkeiten freischalten. Die Waffenfertigkeiten zieht ihr in eure vier Fähigkeiten-Slots. Kernfertigkeiten erweitern hingegen eure grundsätzlichen Skills – ein Dieb kann zum Beispiel einen Wandsprung erlernen.

Die allgemeinen Fähigkeiten hingegen stehen allen Laufbahnen zur Verfügung. Über Genugtuung erhaltet ihr etwa ein paar Gesundheitspunkte, wenn ihr einen Gegner erledigt. Raffinesse sorgt indes dafür, dass ihr seltener von Widersachern anvisiert werdet.

Wisst ihr schon, welche Klasse ihr in Dragon’s Dogma 2 wählen werdet? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Den Charaktereditor schon vor Release des Spiels zu veröffentlichen, war eine geniale Idee.