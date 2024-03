Dragon’s Dogma 2 stellt im Trailer eine Klasse vor, die 3 verschiedene Waffen gleichzeitig nutzt

Das neue Rollenspiel Dragon’s Dogma 2 stellt in einem neuen Trailer eine der fähigsten Klassen im Spiel vor. Was diese Klasse für Spieler so interessant macht, erfahrt ihr hier.

Welche Klasse wurde vorgestellt? Dragon’s Dogma 2 bietet euch im Spiel einige interessante und klassische Rollenspiel-Klassen an. Neben Bogenschützen, Kämpfern und Magiern könnt ihr das Spiel auch als Mystische Klinge oder Illusionist durchspielen. Mehr Information zu den einzelnen Klassen und zum Spiel haben wir bereits für euch zusammengetragen.

Ein neuer Trailer stellt die besondere Klasse Kriegsmeister vor und begeistert mit dem gezeigten Gameplay die Spieler:

Was macht den Kriegsmeister so interessant? Mit der Klasse des Kriegsmeisters seid ihr auf keine Waffe festgesetzt. Stattdessen ist es mit der Klasse möglich, wirklich alle Waffen im Spiel zu meistern und so die Vorteile und Fähigkeiten der anderen Berufungen zu nutzen.

Ein bisschen entscheiden müsst ihr euch aber auch hier, da ihr als Kriegsmeister von allen möglichen Waffen drei Stück immer ausgerüstet haben könnt. Das verschafft euch im Kampf eine gewisse Vielseitigkeit und letztlich die Möglichkeit euren Charakter individuell euren Vorlieben und eurem Spielstil anzupassen.

Der Gameplay-Trailer gibt einen guten Eindruck, wie genau das im Spiel aussehen könnte. Gezeigt wird hier unter anderem ein Charakter, welcher seinen Gegner erstmal mit dem Magierstab einfriert, dann auf ihn zu schwebt, im Flug zu den Dolchen wechselt und diese seinem Gegner in den Kopf rammt.

Der Trailer zeigt mit dieser und anderen Szenen vor allem, wie einfach und nahtlos der Wechsel zwischen den Waffen stattfindet. So könnt ihr gezielt auf verschiedene Situationen eingehen und vor allem jede Menge interessante und einzigartige Kombos ausführen.

Ab wann könnt ihr den Kriegsmeister spielen? Tatsächlich ist diese Hybrid-Klasse die letzte Berufung, die ihr in Dragon’s Dogma 2 freischalten könnt. Um den Kriegsmeister nutzen zu können, müsst ihr die höheren und die anderen hybriden Klassen durchlaufen.

Einmal freigeschaltet, könnt ihr die Klasse jedoch einfach nutzen. Wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten euch diese Klasse bietet, ist es verständlich, dass ihr diese nicht von Anfang an spielen könnt.

Was sagt die Community? Die Reaktionen der Spieler zeigen, dass sie es kaum abwarten können, als Kriegsmeister zu spielen. In ihren Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) drücken die meisten User ihre Begeisterung über die vorgestellte Klasse aus:

HammerspaceCreature schreibt: „Alle sind Gangster, bis der Zauberer sein Großschwert zieht“

chuckchan4127 schreibt: „Spiel: Welche Waffe wirst du wählen? Ich: Ja!“

TwiztidHammer schreibt: „Die ultimative ‘Ich mache, was immer ich will’ Berufung“

Viele Spieler freuen sich vor allem darauf, einen Magier mit Großschwertern und Speeren auszurüsten. Ähnlich wie User tullmatch sind jedoch auch viele Spieler der Meinung, dass sie diese Klasse erst bei ihrem zweiten Spieldurchlauf wählen werden, nachdem sie es vorher mit anderen Klassen durchgespielt haben.

In seinem Kommentar schreibt er: „Die letzte Berufung, die ich wählen werde, nachdem ich das Spiel mit allen Klassen durchgespielt habe und dann erledige ich jeden Drachen damit“.

Was haltet ihr von der vorgestellten Klasse? Wollt ihr euch den Gegnern in Dragon’s Dogma 2 mit drei Waffen gleichzeitig stellen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

