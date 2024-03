Warum es so genial ist, den Charakter-Editor von Dragon’s Dogma 2 vor Release zu zeigen

Es kann durchaus sein, dass so manch ein Spieler sich von der Begeisterung anstecken lässt und erst so zu einer Kaufentscheidung findet. Und das ohne großen Werbe-Aufwand. Capcom lässt die Spieler einfach selbst ran und hat genügend Selbstvertrauen, um zu sagen: Wir glauben daran, dass unser Editor euch überzeugt. Zu den Vorbildern von Dragon’s Dogma 2 zählte ausgerechnet Rockstars GTA 5.

Und da ich in Dragon’s Dogma 2, wie auch schon im ersten Teil, die Pawns anderer Spieler rekrutieren kann, könnte es also passieren, dass ich mit einer absurden Mischung an Figuren aus der Popkultur umherlaufe.

So wie mir geht es vielleicht auch anderen Spielern. Jenen, die genau wissen, dass sie Dragon’s Dogma 2 spielen werden. Alle anderen haben jetzt die Möglichkeit, schon einen Charakter zu erstellen, ohne dafür Geld auszugeben. Und was das für Charaktere sind!

Dragon's Dogma 2 ist eines der spannendsten RPGs in Entwicklung – Ich durfte eine Stunde testen und will mehr

Ich habe den Editor bereits gestartet und mir zwei Charaktere erstellt. Einerseits den Erweckten, also meine Spielfigur, andererseits meinen Haupt-Pawn. So heißen die KI-Begleiter im Spiel.

