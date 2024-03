Dragon’s Dogma 2: Alle Meisterlehren in der Übersicht – So findet ihr die Meister

Das waren alle Talente und Fundorte zu den Meisterlehren in Dragon’s Dogma 2. Habt ihr euch auch direkt alle gesichert oder seid ihr noch nicht so weit im Spiel? Solltet ihr weitere Guides, Tipps und Tricks für das RPG suchen, haben wir für euch die passende Übersicht zu allen Hilfestellungen von Dragon’s Dogma 2: Dragon’s Dogma 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

Effekt: Arc of Might

Was ist eine Meisterlehre? Eine Meisterlehre ist eine mächtige Technik, die eure Laufbahn ergänzen kann. Sie bietet euch entweder mehr Schaden oder abwechslungsreiche Talente, an, die euren Spielstil komplett ändern können.

In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr für jede Laufbahn ein bis zwei Meisterlehren erlernen, um so noch mächtiger zu werden. Wir zeigen euch zu jeder Laufbahn den dazugehörigen Meister und wo ihr eure Meisterlehre erlernen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to