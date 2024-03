Dragon’s Dogma 2: Des Rudels Beute – so rettet ihr Rodge vor den Wölfen

In Dragon’s Dogma 2 gibt’s einige Quests, die sind zeitkritisch. Zu diesen Aufträgen gehört „Des Rudels Beute“ („Prey for the Pack“ in der englischen Fassung). Dabei ist es gar nicht so leicht, den Aufenthaltsort vom verschwundenen Jungen Rodge aufzuspüren. Wir helfen euch mit unserem Quest-Guide!

Um welche Quest von Dragon’s Dogma 2 geht es? In der Siedlung Ruhestadt erhaltet ihr vom Drogisten Morris die Quest „Des Rudels Beute“ („Prey for the Pack“ in der englischen Fassung). Sein Sohn Rodge ist verschwunden. Findet ihn! Der Tipp des Vaters, bevor ihr aufbrecht: Sprecht mit einigen Bewohnern des Dorfes, die ihn vielleicht noch gesehen haben könnten.

Über die Gespräche erfahrt ihr tatsächlich etwas Nützliches: Rodge hat sich gerne in der Nähe bestimmter Blumenfelder herumgetrieben. Dank der Info wird ein neuer Ort auf der Karte farblich hervorgehoben.

Was ist also schwer an der Quest? Wenn ihr den markierten Ort erreicht habt, erkennt ihr schnell, dass es auch dort keine Spur von Rodge gibt. Ihr könnt die nähere Umgebung so hingebungsvoll erkunden, wie es nur geht, ihr werdet keine weitere Markierung für eure Karte freischalten.

Was also tun? Theoretisch müsst ihr der Spur der Blumen folgen, die man jedoch leicht übersehen kann. Praktisch sagen wir euch daher einfach, wo ihr hinmüsst: Zur Faulhöhle im Osten von Ruhestadt.

Die Faulhöhle liegt östlich von Ruhestadt. Dort findet ihr Rodge.

Auf dem Weg dorthin sowie in der Höhle warten allerlei Wolfskreaturen auf euch, die ihr aus dem Weg räumen müsst – darunter auch, auf der Lichtung vor der Höhle, ein stärkeres Biest. Die tierischen Widersacher sind an sich aber kein Problem.

Schwieriger kann es werden, wenn ihr den Auftrag zu lange in eurem Questlog herumliegen lasst (oder bereits zu viel Zeit mit der Suche verplempert habt). MeinMMO-Redakteur Karsten kam zu spät vor Ort an und konnte dem bestürzten Vater nur noch die zerfetzten Klamotten des Jungen bringen.

Woran erkenne ich zeitkritische Quests? Zeitkritische Quests werden im Questlog hervorgehoben – das Handsymbol wechselt in so einem Fall immer wieder zu einem Sanduhr-Symbol.

