3 mögliche Ausgänge gibt es in Dragon’s Dogma 2 – So erspielt ihr euch das wahre Ende

Abhängig von euren Entscheidungen und Taten erwarten euch in Dragon’s Dogma 2 drei unterschiedliche Enden. MeinMMO verrät euch, wie die verschiedenen Ausgänge ablaufen und wie ihr das wahre Ende freischalten könnt.

Achtung, Spoiler-Warnung! Wir können die verschiedenen Enden von Dragon’s Dogma 2 nicht besprechen, ohne auf große Spoiler der Geschichte beziehungsweise des Finales einzugehen. Wer ohne Vorwissen das neue Rollenspiel von Capcom beenden möchte, sollte später zu diesem Artikel zurückkehren.

Welche drei Enden gibt es in Dragon’s Dogma 2? Die Hauptquestreihe des Spiels führt euch zur finalen Konfrontation mit dem Drachen, der sich zu Beginn des Abenteuers euer Herz geschnappt hat.

Der Drache wird die Person in seinen Klauen halten, zu der ihr die größte Affinität entwickelt habt. Schauen wir uns jetzt die drei Möglichkeiten an, um Dragon’s Dogma 2 zu beenden.

Das schlechte Ende:

Ihr überlasst dem Drachen sein Opfer und verlasst das Areal. Die mächtige Kreatur fragt euch, ob ihr wirklich abhauen möchtet. Bestätigt diese Auswahl.

Es wird eine Zwischensequenz abgespielt, in der euer Held auf einem Thron sitzt und mürrisch dreinschaut.

Das normale Ende:

Ihr geht mit eurem Held auf den Drachen zu und greift ihn an. Dieser lässt seine Beute los und nimmt eure Herausforderung an.

Auf dem Rücken des Drachens geht es dann zu einer Insel, auf der euch der finale Kampf erwartet.

Sobald ihr den Drachen besiegt habt, seht ihr in einer Zwischensequenz, wie das Volk eurem Helden im Thronsaal zujubelt.

Das wahre Ende:

Während ihr auf dem Drachen zur Insel fliegt, müsst ihr euch an diesem festhalten und dann zu seiner Brust klettern.

Die Schwachstelle des Drachens erkennt ihr durch ein leuchtendes Pulsieren.

Öffnet dort euer Inventar und wählt die Ermächtigte Gotteszornklinge aus (auf Englisch: Empowered Godsbane Blade). Wählt die Option „Auf sich selbst anwenden“ aus.

Euer Erweckter und der Drache stürzen ab und ihr landet an einem mysteriösen Ort: der Unmoored World. Dort erwartet euch das wahre Ende, das die härtesten Herausforderungen des Spiels für euch im Gepäck hat – das Endgame quasi.

So seht ihr alle drei Enden in einem Run: Erspielt euch zuerst das schlechte Ende. Startet dann euren aktuellen Speicherstand, um das Standard-Ende anzugehen. Im Abspann geht ihr nicht zum Thron, sondern sucht nach dem Pfadfinder. Redet mit ihm so oft, bis er euch in der Zeit zurückbringt. Jetzt könnt ihr das wahre Ende angehen.

Vorsicht vor dem New Game+

Was muss ich noch wissen? Aufgrund des limitierten Speichersystems von Dragon’s Dogma 2 könnt ihr euch am Ende schnell den Zugang zu Inhalten des Spiels verbauen.

Wenn ihr zum Beispiel nach dem Erreichen des Standard-Endes im Spielmenü einen neuen Spielstart mit aktueller Stufe und Ausrüstung (das New Game+) beginnt, könnt ihr nicht mehr zum Beginn der Drachen-Begegnung wechseln, um andere Enden zu erleben.

Genauso gibt es aber auch kein Zurück mehr, wenn ihr für das wahre Ende in die Unmoored World reist. Ihr solltet also vor dem Ritt auf dem Drachen alle Nebenaufgaben und Herausforderungen meistern, die ihr in eurem ersten Durchgang mitnehmen möchtet.

Alternativ nutzt ihr Modifikationen, um eure Speicherstände zu verwalten und so mehr Flexibilität zu erhalten. Mehr Infos dazu findet ihr hier: 6 besten Mods für Dragon’s Dogma 2, die sich für euch lohnen