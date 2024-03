„Andere Klassen sind nur Tutorial“: Spieler findet nach 100 Stunden die schwerste Laufbahn von Dragon’s Dogma 2

Wie sieht es aus: Habt ihr alle Laufbahnen von Dragon’s Dogma 2 bereits ausprobiert? Welche gefällt euch bisher am besten? Verratet es uns doch in den Kommentaren.

Dann ist es jedoch nicht mehr möglich, die eingangs erwähnte Schweben/Zweihänder-Angriffskombination in die Tat umzusetzen. Das Ausknobeln und Ausprobieren all dieser Kombinationen macht für Fraser Brown einen großen Teil der Faszination, aber auch die Herausforderung des Kriegsmeisters aus.

Man müsse laut Brown zum Beispiel die Reihenfolge beachten, mit der man die Waffen durchwechselt. Wer erst in die Luft schweben und dann einem Zyklopen mit einem Einhandschwert das Auge ausstechen (Spezialität des Diebes) will, der braucht sein Einhandschwert direkt nach dem Stab, damit das Timing stimmt.

Ein Trick in Dragon’s Dogma 2 lässt euch in 2 Stunden 200.000 Gold farmen – So geht’s

Zudem dürft ihr sämtliche Waffenfertigkeiten, aber auch die Kernfertigkeiten aller Klassen miteinander kombinieren. Mit einem Zauberstab den Schwebenzauber wirken, so an Höhe gewinnen, nur um dann zu einem Zweihänder zu wechseln und mit einem mächtigen Hieb auf das anvisierte Opfer stürzen – das ist nur eine der unzähligen Möglichkeiten des Kriegsmeisters.

Was ist das Besondere am Kriegsmeister von Dragon’s Dogma 2? Diese Laufbahn steht nur eurem Erweckten zur Verfügung. Mit ihr könnt ihr sämtliche Waffen und Rüstungen des Rollenspiels anlegen und die Friedensstifter sogar im Kampf fließend wechseln.

Zehn Laufbahnen gibt es in Dragon’s Dogma 2 insgesamt, doch müsst ihr euch sechs der Klassen erst einmal erspielen. Eine Sonderrolle nimmt dabei der Kriegsmeister ein, der selbst Spieler mit 100 Stunden Erfahrung an die Grenzen bringt.

