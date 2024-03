Dragon’s Dogma 2: Abseits des Irrwegs – So befreit ihr Hugo aus dem Kerker

Folgt der Straße nach Nordosten und betretet das Gefängnis im Palastbezirk. Kerkermeister Ekratt führt euch zur Zelle, in der Hugo sitzt. So könnt ihr Hugo befreien:

Lauft hinter dem Fliehenden her, um das Lager der Banditen aufzuspüren. Durch die Ereignisse, die ihr dadurch in Gang setzt, landet Hugo schließlich – verraten von seinem Anführer – im Kerker von Bakbattahl. Zudem wird klar, dass Hugo eigentlich kein schlechter Kerl ist.

