Dragon’s Dogma 2: Illusionist freischalten – So bekommt ihr den Trickster

In Dragons Dogma 2 gibt es verschiedene Klassen, die ihr auf eurer Reisen freischalten könnt und eine davon ist der Illusionist oder Trickster. Wie ihr den Illusionisten freischalten könnt, erfahrt ihr hier.

Wie schalte ich den Illusionisten frei? Um den Illusionisten freizuschalten, müsst ihr zuerst der Hauptquest folgen, bis ihr den Checkpoint „Rest Town“ gefunden habt. Von dort müsst ihr eine Barrikade überqueren und weiter in das felsige Gebiet in Richtung Süden vordringen.

Folgt ihr der Straße weiter, erreicht ihr irgendwann den Ort „Enoa’Battahl Forest“. Jetzt nehmt ihr die nächste kleine Landstraße Richtung Osten, bis ihr einen Schrein entdeckt habt. Dieser Schrein lautet „Reverent Shrine“ und beherbergt eine alte Dame in Geisterform. Sprecht ihr mit der Frau, die unter dem Namen „Luz“ bekannt ist, erlernt ihr die neue Laufbahn.

Jetzt müsst ihr nur noch zu einer Laufbahngilde hingehen, 200 Disziplin-Punkte ausgeben und könnt die Klasse dann ausrüsten.

Zur besseren Visualisierung haben wir euch den Schrein auf der Map markiert:

Der markierte Ort in Rot ist der Schrein (via fextralife.com)

Was kann der Illusionist? Der Illusionist ist kein direkter Kämpfer, sondern vielmehr eine Support-Rolle im Trupp. Sein Räucherwerk erzeugt kaum Schaden, kann aber Feinde täuschen, um sie so in ihr Verderben zu stürzen.

Imaginäre Plattformen und Wände können ebenfalls vom Trickster erschaffen werden, um Feinde dank einer Geisterprojektion in die Tiefe springen zu lassen.

Möchtet ihr zudem unbekanntes Gebiet erkunden, könnt ihr einen „Geist“ erschaffen, der in einem großen Radius die Umgebung erkunden und Gefahren sichten kann. Der Trickster ist eine kreative Klasse, die für Abwechslung sorgen kann.

Wie wechsel ich meine Klasse? In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr eure Laufbahn aktiv in eurem vorhandenen Spielstand abändern. Nutzt dazu einfach einer der Laufbahngilden, die sich in Tavernen und anderen Ortschaften aufhalten. Manchmal ist es notwendig, Disziplin-Punkte auszugeben, um eine neue Laufbahn freizuschalten.

Was haltet ihr vom Illusionisten? Feiert ihr die Laufbahn oder könnt ihr mit der Klasse nichts anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Dragon’s Dogma 2: Die besten Grafikeinstellungen für die meisten FPS