Dragon’s Dogma 2: So schaltet ihr die stylische Klasse frei, die an Darth Maul erinnert

In Dragon’s Dogma 2 gibt es eine Klasse, die Spieler an den Bösewicht Darth Maul erinnert. Wir bei MeinMMO verraten euch, wie ihr sie freischalten könnt.

In Dragon’s Dogma 2 wurden viele Klassen aus dem Vorgänger von 2012 übernommen. Aber natürlich gibt es in der Fortsetzung auch einige neue Spielweisen, die freigeschaltet werden können, darunter die Klasse der Mystischen Klinge. Diese Laufbahn hat eine Besonderheit: Sie erinnert an einen der beliebtesten Bösewichte des Star-Wars-Universums, Darth Maul.

Wieso erinnert die Klasse nun an Darth Maul? Die Klasse zeichnet sich durch zwei bestimmte Merkmale aus, die einen schnell auf den Vergleich mit dem beliebten Schurken aus Star Wars bringen können: Zum einen nutzt diese Klasse einen Duospeer, der an das Doppelklingen-Lichtschwert von Darth Maul erinnern könnte.

Zum anderen könnt ihr mit dieser Klasse auch Magie nutzen, indem ihr beispielsweise Feinde betäuben oder ganz nach Star-Wars-Manier per Telekinese Gegenstände auf sie werfen könnt.

Die Mystische Klinge ist nicht ab Spielbeginn verfügbar

So schaltet ihr die Klasse frei: Um die Klasse in Dragon’s Dogma 2 freizuschalten, müsst ihr einige Schritte befolgen. Zunächst absolviert ihr die ersten Hauptmissionen des Spiels, die euch mit den Charakteren und der Spielwelt vertraut machen sollen.

Danach trefft ihr nachts Brant, und zwar in der Taverne der Stadt Vernworth. Tagsüber treibt sich der Offizier woanders herum. Er gibt euch mindestens eine von drei verfügbaren Quests, wovon eine die “Monsterjagd” ist.

Der Abschluss einer dieser Quests ist erforderlich, um mit der Freischaltung der Mystischen Klinge fortzufahren und euren Weg nach Melve weiterzuführen.

In Melve trefft ihr dann auf Sigurd, einen NPC, der euch mehr über die Mystische Klinge erzählt. Anschließend müsst ihr einen Drachenangriff in Melve überleben, bis die Bestie sich zurückzieht. Danach sprecht ihr mit Sigurd, bevor er die Stadt verlässt, um die Klasse freizuschalten.

Was könnt ihr tun, wenn ihr Sigurd verpasst habt? Alternativ könnt ihr Sigurd auch später in seinem Haus im Dorf Harve finden, falls ihr ihn in Melve verpasst habt. Sprecht einfach mit ihm, um die Klasse nachträglich freizuschalten.

Es ist nicht erforderlich, den Drachen zu töten, um die Klasse freizuschalten, aber dies kann zusätzliche Belohnungen bringen, einschließlich einer leistungsstarken Waffe für die Mystische Klinge.

Neben der Klasse Mystische Klinge gibt es natürlich noch viele weitere Klassen in Dragon’s Dogma 2. Eine Übersicht über alle verfügbaren Klassen findet ihr hier:

