Die mächtigste Waffe in Dragon’s Dogma 2 braucht nur einen Schuss, doch es gibt kein Zurück

Ihr habt also zweimal die Möglichkeit, besonders mächtige Gegner mit nur einem Schuss zu vernichten. Oder eben irgendwelche Feinde, die euch in der Welt von Dragon’s Dogma auf den Wecker fallen – das ist letztlich euch überlassen. Bedenkt nur, dass euer Schuss gespeichert wird und ihr den Pfeil nicht zurückbekommt.

Angesichts dessen, dass man in Dragon’s Dogma 2 im Grunde nur einen Spielstand zur Verfügung hat , sollte man sich also genauestens überlegen, wann und auf wen oder was man den Verhängnispfeil tatsächlich abschießt.

In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr euch in ziemlich spektakulären Kämpfen den unterschiedlichsten Feinden stellen. Manche dieser Duelle sind ziemlich schwierig, aber mit der richtigen Taktik und starker Ausrüstung sind sie zu stemmen.

In Dragon’s Dogma 2 gibt es eine spezielle Waffe, die jeden Gegner vernichtet. Was sie ausmacht, fassen wir hier zusammen.

