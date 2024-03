Dragon’s Dogma 2: Zielkristalle finden für die Schnellreise – So klappt’s ohne Geld auszugeben

Wer in Dragon’s Dogma 2 die Schnellreise benutzen möchte, muss einen der vorgegebenen Punkte in der Spielwelt ansteuern. Oder man nutzt eigene Zielkristalle, die ihr individuell in der Spielwelt verteilen könnt. Wir erklären euch, wo ihr sie findet, ohne Echtgeld auszugeben.

Was sind Zielkristalle? Dragon’s Dogma 2 hat eine ganz eigene Herangehensweise an das Thema Schnellreise. Wie der Game Director Hideaki Itsuno vor Release bekannt gab, wollten die Entwickler eine Spielwelt erschaffen, die auch ohne Schnellreise auskommt.

Sie solle so spannend sein, dass Spieler gar nicht auf die Idee kommen, schnellzureisen. Im finalen Spiel gibt es aber dennoch verschiedene Möglichkeiten, in wenigen Augenblicken von A nach B zu reisen.

Unter anderem anhand der festen Schnellreisepunkte. Sie sind an verschiedenen Punkten in der Spielwelt verteilt. Etwa in den größeren Städten.

Wollt ihr individuelle Schnellreisepunkte erschaffen, müsst ihr Zielkristalle nutzen. Dieses Item ist aber vor allem zu Anfang des Spiels sehr selten.

Ihr habt die Möglichkeit, Zielkristalle gegen Echtgeld zu kaufen. Aber das muss nicht sein. Hier sind einige Alternativen dazu.

So bekommt ihr Zielkristalle

Wie findet ihr das Item? In den ersten Spielstunden bekommt ihr einen einzelnen Zielkristall aus den Händen von Captain Brant. Nachdem ihr seine Quest „Festmahl der Täuschung“ abgeschlossen habt, erhaltet ihr zur Belohnung einen portablen Zielkristall.

Auch nach Abschluss der Quest „Die Prüfung des Bogenschießens“ bekommt ihr ein Exemplar des Items.

Kann man Zielkristalle im Spiel kaufen? Eine weitere Möglichkeit eröffnet sich euch, wenn ihr nach Battahl gelangt. Dort könnt ihr den Schrein an der Bucht besuchen und beim Drachengeschmiedeten einkaufen.

Allerdings löst ihr das wertvolle Item nicht gegen schnödes Gold ein. Für 20 Lindwurm-Kristalle erhaltet ihr einen Zielkristall. Um Lindwurm-Kristalle zu erhalten, müsst ihr die gefürchteten Halbdrachen töten.

Um einen Zielkristall zu verwenden, wählt ihr im Inventar einfach „Benutzen“. Zielkristalle können aber nicht überall aufgestellt werden. Ihr müsst dazu unter freiem Himmel sein.

Außerdem können nur bis zu zehn Stück in der Spielwelt verteilt werden. Davon ausgenommen sind die von den Entwicklern platzierten.

Seid ihr auf der Suche nach Mods für Dragon’s Dogma 2? Hier haben wir eine Auswahl für euch.

Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Wie eingangs erwähnt, können Zielkristalle auch gegen Echtgeld erworben werden. Das wurde allerdings erst zum Release von den Entwicklern enthüllt. Unter anderem könnt ihr euch für 2,99 Euro einen Zielkristall kaufen. Ob es euch das wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Was gilt es noch zu beachten? Ein Zielkristall allein reicht nicht, um die Schnellreise zu benutzen. Ihr braucht zusätzlich noch Reisesteine. Die erhaltet ihr aus Kisten, könnt sie von Händlern kaufen, oder erhaltet sie als Quest-Belohnungen. Um schnellzureisen, benutzt ihr einen Reisestein, werft ihn in die Luft und werdet teleportiert. Ihr könnt Dragon’s Dogma 2 natürlich auch ohne Einsatz von Echtgeld spielen, hier haben wir einen Überblick dazu.