Dragon’s Dogma 2 ohne Mikrotransaktionen spielen: So bekommt ihr fast alle DLC-Inhalte kostenlos

Dazu kommt, dass ihr euch fast alle Gegenstände auch ohne Geldeinsatz erspielen könnt . Hier eine kurze Übersicht, was der Stufe-21-Held vom Autor dieser Zeilen nach etwa 21 Spielstunden in seinen Taschen und Lagern liegen hat – ohne gezieltes Farmen der jeweiligen Items:

Was die Wiederbelebungen angeht: Nur mit einem Lazarusstein in der Tasche könnt ihr euer vorzeitiges Ableben verhindern oder einen NPC ins Leben zurückholen. Da das Spiel regelmäßig automatisch speichert, verliert ihr durch den Tod des Helden meist aber nur selten einen großen Teil eures Fortschritts.

Möglichkeiten für die Schnellreise gibt’s zum Beispiel vergleichsweise wenige. Viel häufiger werdet ihr den Ochsenkarren nutzen und darauf hoffen, dass dieser auf der Reise nicht überfallen und zerstört wird. Einen weiteren Zielkristall in die Welt setzen zu können, zu dem ihr euch dann immer wieder teleportieren könnt, kann einiges an Lebenszeit einsparen.

Was sind das für DLCs, die Capcom für Dragon’s Dogma 2 verkauft? Die vollständige Liste der Mikrotransaktionen hatten wir euch bereits in diesem Artikel zu Dragon’s Dogma 2 zusammengefasst. In dieser finden sich, kurz und knapp zusammengefasst:

Zum Launch von Dragon’s Dogma 2 gab es einen wütenden Aufschrei in der Community. Denn erst zum Start des Rollenspiels hatte Capcom die kostenpflichtigen DLCs der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Doch wie sehr leidet die Spielerfahrung eigentlich, wenn man kein Geld in Mikrotransaktionen steckt? Welche DLC-Inhalte lassen sich ganz einfach erspielen? Wir verraten es euch!

