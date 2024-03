Dragon’s Dogma 2: Seeker Tokens finden und eintauschen

In der Spielwelt von Dragon’s Dogma 2 gibt es 240 Seeker Tokens zu finden. Wir erklären euch, was es mit dem Item auf sich hat, und wozu ihr es verwenden könnt.

Was sind Seeker Tokens? Seeker Tokens heißen in der deutschen Version Sucher-Medaillons. Dabei handelt es sich um glänzende, runde Scheiben. Ihr könnt sie überall der Spielwelt finden.

Dabei ist es wichtig, die Augen beim Erkunden weit aufzusperren. Denn die Medaillons sind teils gut versteckt. Insgesamt gibt es 240 Stück, die ihr finden könnt.

Zum Launch bekommt Dragon’s Dogma 2 einen finalen Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Seeker Tokens finden

Wo findet man die Seeker Tokens in Dragon’s Dogma 2? Lauft ihr nicht nur blind durch die offene Welt, werdet ihr früher oder später auf ein Medaillon stoßen. Um alle 240 davon zu finden, bedarf es aber einigen Suchens, was schnell in Arbeit ausarten kann.

Oftmals befinden sich die Medaillons an schwer erreichbaren Orten. Etwa in Nähe von Statuen. In anderen Fällen sind sie aber auch in Höhlen voller Gegner versteckt.

In dieser Videoreihe des YouTube-Kanals Game Guides Channel seht ihr, wo ihr die Tokens findet. Die Reihe deckt aktuell rund 100 Fundorte ab und wird stetig erweitert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein entscheidendes Detail zu einem wichtigen Item ist nun geklärt – Und die Community kann es kaum glauben.

Seeker Tokens eintauschen

Was kann man mit den Seeker Tokens machen? Die glänzenden Medaillons sehen nicht nur hübsch aus, sondern haben auch einen ganz bestimmten Zweck.

Ihr könnt sie nämlich in einer Gildenhalle eintauschen. In der ersten großen Stadt Vernworth findet ihr eine solche Halle samt Gildenmeister. In kleineren Dörfern könnt ihr die Tokens bei den Wirten im Gasthaus eintauschen.

Schon ein einzelner, gefundener Token bringt euch eine Belohnung. Dafür erhaltet ihr einen Reisestein. Damit könnt ihr zu einem der seltenen Zielkristalle schnellreisen. Auf MeinMMO haben wir alles dazu für euch zusammengefasst.

Für die weiteren Belohnungen braucht ihr allerdings mehr als nur ein Medaillon. Am besten gebt ihr die Tokens bei jedem Besuch in der Gildenhalle ab und schaltet so nach und nach die weiteren Belohnungen frei. Hier habt ihr eine Übersicht:

1 Token Reisestein Ein Stein, der den Benutzer augenblicklich zu einem Ort mit einem zuvor festgelegten Zielkristall befördern kann 5 Token Ring der Unerbittlichkeit Ein von Macht erfüllter Ring. Angriffe des Trägers bringen Gegner wahrscheinlicher ins Wanken und zu Fall. 15 Token Ring des Triumphs Ein von Macht erfüllter Ring. Erhöht ein klein wenig die maximale Gesundheit, Ausdauer, und das Gewicht der Ausrüstung, das der Träger stemmen kann. 30 Token Wünschelrutendorne Dolche mit Griffen, die an Schlangen auf der Jagd erinnern sollen. Sie leuchten, wenn ein Schatz in der Nähe ist. 50 Token Dämmernder Stern Ein einfaches Metall-Diadem. Verziert mit einem kleinen Juwel an der Stirn, das einem schwach funkelnden Stern ähnelt. 70 Token Ring des Überflusses Ein von Macht erfüllter Ring. Erhöht etwas das maximale Gewicht der Ausrüstung, das der Träger stemmen kann. 90 Token Umhang des Champions Ein Mantel, der Selbstbewusstsein und Erhabenheit ausstrahlt. Lässt jeden Triumph als ausgemachte Sache erscheinen. 120 Token Ewiger Bund Ein Ring, der von mystischem Licht durchdrungen ist. Wenn er verschenkt wird, kann sich die Bindung zwischen Schenkendem und Beschenktem vertiefen. 150 Token Charmantes Korsett Ein Kleidungsstück aus dünnem Stoff, das Taille und Hüften eng umschließt, um so einen schmeichelhaften Effekt zu erzielen. 180 Token Macht der Legion Ein Stab, den ein Stück vom Herzen eines Erweckten ziert. Vasallen, die ihn tragen, erwachen von selbst wieder, wenn sie bewegungsunfähig werden. 220 Token Ring der Bestrebung Ein Ring mit einer geheimnisvollen Kraft, die den Geist belebt. Erhöht ein klein wenig die durch das Besiegen von Gegnern gewonnene Disziplin.

Um alle Belohnungen einzusacken, braucht ihr nur 220 der insgesamt 240 Medaillons. Aber allein die zu finden, ist schon eine langwierige Aufgabe. Mehr Guides zu Dragon’s Dogma 2 findet ihr auf MeinMMO.