Dragon’s Dogma 2: Ein wichtiges Item kann nach dem Gebrauch wiederverwendet werden – Aber kaum jemand weiß das

The Pinguin erzählt die Geschichte von Oswald Cobblepot und seinen Machenschaften in der Unterwelt von Gotham City. Die Serie spielt im selben Universum wie The Batman.

Es kann also von Vorteil sein, mindestens einen Ersatz im Gepäck zu haben. Notfalls könnt ihr das Gewicht in das Inventar eures Hauptvasallen, oder der Hilfsvasallen schieben. Sollen die doch schleppen.

Ruhig ist dabei aber das Stichwort. Denn wenn man in der Nacht von herumtreibenden Monstern überfallen wird, kann es passieren, dass die Ausrüstung kaputtgeht. In diesem Fall braucht ihr ein neues Kit.

