Bordell-Besuch mit Folgen: Eure treuen Vasallen aus Dragon’s Dogma 2 verraten anderen Spielern eure schlüpfrigen Geheimnisse

Das hebt den Stellenwert des Vasallensystems einmal mehr hervor. Dragon’s Dogma 2 kann sich vor allem dadurch von anderen Rollenspielen abheben. MeinMMO-Redakteur Karsten hat in einem eigenen Artikel erklärt, was er von Dragon’s Dogma 2 hält – und warum unter anderem die Vasallen etwas ganz Besonderes sind.

Und genauso wie sie euch Hinweise bei Quests geben, die sie von Abenteuern mit anderen Spielern erfahren haben, verraten sie im Gegenzug, was sie mit euch erlebt haben. Seid ihr öfters in Bordellen unterwegs, kann das möglicherweise Thema des nächsten Gesprächs werden.

3 mögliche Ausgänge gibt es in Dragon’s Dogma 2 – So erspielt ihr euch das wahre Ende

Was passiert, wenn ihr ein Bordell besucht? Seid ihr in der Stadt Vernworth unterwegs, kann es passieren, dass ihr über ein Bordell stolpert.

Wie auch immer ihr euch entscheidet, feststeht: Die Vasallen sind mehr als nur Kampfmaschinen. Sie kommentieren das Geschehen und weisen auf versteckte Orte hin. Denn was ein Vasall mit seinem Erweckten erlebt hat, merkt er sich und gibt das Wissen an zukünftige Spieler weiter.

Sie begleiten euch auf euren Erkundungen, kämpfen an eurer Seite und unterstützen euch. Neben eurem Hauptvasallen, den ihr im Charakter-Editor erstellt , habt ihr bis zu zwei weitere Begleiter an eurer Seite. Die könnt ihr im Rift beschwören.

Wer oder was sind die Vasallen? Die Begleiter in Dragon’s Dogma 2, Vasallen genannt, sind zentraler Teil der Spielerfahrung.

