Dragon’s Dogma 2: Die Entwickler mussten 12 Jahre warten, um die neue Rasse ins Spiel bringen zu können

Fatal Fury: City of the Wolves zeigt erstes Gameplay nach 26 Jahren

Was steckt dahinter? Das ursprüngliche Dragon’s Dogma wurde erstmals 2012 auf der Xbox 360 und PS3 veröffentlicht. Seitdem hat sich die Technologie erheblich weiterentwickelt, was neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Darstellung von Welten und Charakteren eröffnet hat.

Was sagen die Entwickler? Die Entscheidung, die Beastren-Rasse erst in Dragon’s Dogma 2 einzuführen, war keine leichte. Der Game Designer von Capcom, Hideaki Itsuno, hat auf X erklärt, dass sie ursprünglich planten, die pelzige Rasse im ersten Spiel einzuführen.

Aber was genau ist Dragon’s Dogma 2? Das Spiel ist ein Action-RPG und die Fortsetzung des erfolgreichen Titels von 2012. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Erweckten, der sich auf eine epische Reise begibt, um einen mächtigen Drachen zu besiegen. Im Zuge des Abenteuers schließen sie sich mit Vasallen zusammen, bekämpfen Monster und erledigen Quests, um das Dogma des Drachen anzugehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to