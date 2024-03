Dragon’s Dogma 2 ist noch gar nicht erschienen, aber Spieler verbringen bereits dutzende Stunden mit dem Rollenspiel

Man kann es aber offenbar auch übertreiben: Ein Screenshot, der eine Spielzeit von mehr als 57 Stunden zeigt, wird nur noch mit einem „Was zur Hölle machst du an diesem Punkt überhaupt noch?“ quittiert (via Reddit ).

Was sagen die Spieler? Reddit-Nutzer Strange_Music teilte seine beeindruckende „Spiel“-Zeit von 27 Stunden im Subreddit zu Dragon’s Dogma und schrieb dazu: „Meiner Meinung nach ein genialer Zug des DD2-Teams. Ich bin schon 100 % in meine Charaktere investiert.“

Was machen die Spieler die ganze Zeit? Die verbringen sie im Character Creator, den Dragon’s Dogma 2 am vergangenen Wochenende vorab zur Verfügung stellte. Spieler feilen bereits fleißig an ihren „Erweckten“ und den dazugehörigen Vasallen, um sich zum Release sofort in die Spielwelt stürzen zu können.

Dragon’s Dogma 2 verspricht, der nächste große Rollenspiel-Hit zu werden. Die Vorfreude ist bei einigen Spielern so groß, dass sie schon jetzt dutzende Stunden in das Spiel stecken.

