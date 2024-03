Dragon’s Dogma 2: Alles zu Release, Character Creation und Klassen

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr für Dragon’s Dogma 2 wissen solltet. Werdet ihr euch das Spiel holen oder lieber abwarten, was die ersten Stimmen zum Release sagen werden? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Was sind Laufbahnen? In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr euch und eurem Vasallen einer Laufbahn zuordnen. Diese Laufbahn, oder auch Klasse genannt, beeinflusst die Art, wie euer Spieler kämpft. Zur Auswahl stehen 10 Klassen, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen. Das sind sie und das können sie:

Was muss ich bei der Character Creation wissen? Der Character Editor in Dragon’s Dogma 2 ist eines der Highlights des Spiels. Ihr könnt euren Erweckten als auch euren Hauptvasallen erstellen und ihn nach euren Wünschen anpassen.

Dragon’s Dogma 2 ist der Nachfolger des gleichnamigen Titels aus 2013. Es handelt sich dabei um ein RPG, in dem ihr die Rolle eines Erweckten einnehmt und einem Dogma folgen müsst. Das Spiel steht kurz vor dem Release, deshalb zeigen wir euch in unserer Übersicht alles Wichtige zum Character Editor, den Klassen und dem Preis.

