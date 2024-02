Dragon’s Dogma 2 zeigt im Trailer atemberaubende Kämpfe und beweist erneut, warum es eine große RPG-Hoffnung für 2024 ist 

Was haltet ihr von dem Trailer und dem Gameplay? Freut ihr euch auf Dragon’s Dogma 2? Schreibt in den Kommentaren gerne mit.

Damit fasst dieser Kommentar so ziemlich den Großteil aller anderen Kommentare gut in zwei Sätzen zusammen. Ein paar andere Kommentare wollen wir euch hier aber nicht vorenthalten:

Wie sind die Reaktionen? Fans und Spieler zeigen sich in den Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube ) nicht nur voller Vorfreude auf den Release im März, sondern sind vor allem von der neuen Berufung begeistert.

Dies sieht man auch an einer anderen Stelle im Trailer, welche einen Magier zeigt, der zuerst eine imposante und grafisch wirklich schöne Eiswand erschafft, um einen kommenden Angriff zu blocken. Danach nutzt er die halb zerstörte Eiswand als Rampe und greift seinen Gegner einfach von oben herab an.

Ihr prügelt in Dragon’s Dogma 2 also nicht nur frontal auf eure Feinde ein, sondern nutzt eure Umgebung und die Schwächen der Gegner aus.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt euch in knapp 2 Minuten einiges an Kampf-Gameplay gegen verschiedenste Gegner. Anfangen bei einem Kampf gegen einen mächtigen Drachen. Wie der Trailer zeigt, habt ihr als Spieler dabei sogar die Möglichkeit auf den Drachen aufzuspringen und ihn von seinem Rücken aus anzugreifen.

