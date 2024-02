Neues Rollenspiel auf Steam überzeugt Spieler mit 7 Minuten Gameplay im Trailer – „Definitiv ein Kauf an Tag 1“

The Thaumaturge ist ein neues Rollenspiel auf Steam, welches mit einem düsteren Konzept punkten will. In einem neuen Trailer sind jetzt knapp 7 Minuten Gameplay zu sehen und diese überzeugen Spieler bereits jetzt, das Spiel direkt am ersten Tag zu kaufen.

Was ist das für ein Spiel? The Thaumaturge ist ein neues Rollenspiel, das am 20. Februar 2024 auf Steam erscheinen soll. Es soll auch auf der Playstation 5 und Xbox erscheinen. Entwickelt wird es von 11 bit Studios, welche aktuell auch an Frostpunk 2 arbeiten.

Die Story spielt 1905 in Warschau und begleitet Wiktor Szulski, welcher in die lebhafte Stadt zurückkehrt.

Wiktor ist ein Thaumaturge und kann Salutors (Dämonen, die sich an den Schwächen der Menschen nähren) sehen, zähmen und im Kampf einsetzen.

Euch erwartet ein isometrisches Rollenspiel, bei dem ihr den Verlauf der Geschichte und die Charakterentwicklung frei in der Hand habt.

Der neuste Trailer verfolgt Wiktor bei einer Quest und zeigt, wie er seine Fähigkeiten in der Erkundung und im Kampf einsetzen kann:

Womit begeistert der Trailer? Der Trailer verfolgt in knapp 7 Minuten Gameplay eine der möglichen Quests. Zu sehen bekommt ihr dabei unter anderem die Erkundung der Welt, Dialoge mit NPCs oder auch Kampf-Gameplay.

Spieler scheinen vom gesamten Gameplay, das es zu sehen gibt, ziemlich überzeugt. So schreiben mehrere Leute in ihren Kommentaren (via YouTube) ähnlich wie „GodSpeed9289“, dass es definitiv ein Kauf am ersten Tag sein wird.

User „ordinaryfiver4403“ legt da sogar noch einen drauf und schreibt, dass er sich das Spiel nicht nur am ersten Tag kaufen wird, sondern, dass es auch zu seinen Lieblingsspielen gehören wird. Dazu habe er sich schon nach der Beta entschieden.

Spieler glauben jetzt schon an einen neuen Rollenspiel-Hit

Schon relativ zu Beginn des Trailers bekommt ihr das Kampfsystem gezeigt, welches sich rundenbasiert abspielt und auf ein besonderes, düsteres Konzept setzt. Im Kampf nutzt ihr nicht nur eigene Angriffe oder schwächt mit besonderen Fähigkeiten den Fokus der Gegner, sondern nutzt ebenfalls die verschiedenen Dämonen, die ihr im Verlauf des Spiels erhalten könnt.

Diese besitzen verschiedene Fähigkeiten, die ihr im Kampf nutzen könnt. Zum Beispiel wird der Dämon Bukavac stärker, je schwächer eure Gegner werden und kann so immer brutalere Angriffe ausführen.

Beim Erkunden der Welt nutzt ihr Wiktors Fähigkeiten, um versteckte Dinge zu finden und die Emotionen, die damit in Verbindung stehen, zu lesen. Das könnte im Verlauf der Quests noch wichtig für euch werden.

Mit dem interessanten Konzept und der düsteren Welt, die für das Spiel geschaffen wurde, konnten die Spieler zu diesem Punkt definitiv schon mal überzeugt werden. So schreibt zum Beispiel „xdmeister8406“ in seinem Kommentar: „Man, ich wünschte 11 bit würde jedes Videospiel entwickeln …“. Und auch „mxjokereh“ erwartet viel von dem Spiel und schreibt: „Ich glaube, die Entwickler wissen nicht, dass dieses Spiel beim Release alles andere zerstören wird“.

In einem früheren Trailer wurde The Thaumaturge bereits mit Baldur’s Gate 3 verglichen. Aber auch ein anderes Spiel lässt sich mit dem beliebten Spiel vergleichen: Neues Rollenspiel auf Steam ist wie Baldur’s Gate 3 – Aber ihr könnt als magische Cowboys auf Dinos reiten