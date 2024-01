Neues Rollenspiel auf Steam ist wie Baldur’s Gate 3 – Aber ihr könnt als magische Cowboys auf Dinos reiten

Auf Steam ist ein neues C-RPG wie Baldur’s Gate 3 in den Early Access gestartet: In Unforetold: Witchstone erlebt ihr Abenteuer in einer Dungeons & Dragons inspirierten Steampunk-Welt und könnt sogar als magische Cowboys auf Dinos durch die Welt reiten.

Was für ein Spiel ist das? Unforetold: Witchstone ist ein C-RPG mit Top-Down-Perspektive und rundenbasiertem Kampfsystem. Ihr stellt euch einen Charakter zusammen, mit dem ihr in der magischen Welt Kalsundia Abenteuer erlebt und euer Umfeld beeinflusst.

Entwickelt und veröffentlicht wird das Spiel von Spearhead Games aus Kanada. Zu ihren vorherigen Spielen gehören unter anderem Omensight, ein Action-Krimi, und Stories: The Path of Destinies, ebenfalls ein Rollenspiel.

Wie in Baldur’s Gate 3 erstellt ihr euch einen Charakter, mit dem ihr die Geschicke der steampunkigen Welt beeinflussen könnt. Euren Charakter könnt ihr mit einem von Table-Top-RPGs inspirierten Character-Creator individualisieren und dafür aus mehreren Klassen wählen – Darunter unter anderem auch eine Klasse, die mit magischen Pistolen schießt.

Unforetold: Witchstone – Early Access Trailer

Steampunk-Züge und Dinosaurier-Mounts: Wie Baldur’s Gate 3 und doch ganz eigen

Worum geht es im Game? In der Story von Unforetold: Witchstone dreht sich alles um die Konsequenzen eines Krieges zwischen zwei Reichen. Viele Opfer und Vertriebene des Konflikts suchten Schutz in den noch weitgehend unentdeckten Gebieten des Landes Kalsundia.

Beide Reiche versuchen immer wieder, Kalsundia für sich zu erobern. Nun haben sich dessen Fraktionen erstmals zusammen getan, um gemeinsam Widerstand gegen die möglichen Eroberer zu bieten.

Als Spieler könnt ihr mit euren Taten und Entscheidungen den Ausgang des Konflikts maßgeblich beeinflussen. Dafür reitet ihr auf Dinosauriern als Mounts durch die Welt oder reist mit einem der magischen Steampunk-Züge von A nach B.

Am Setting arbeitete unter anderem der Fantasy-Autor Ed Greenwood mit. Dieser schreibt seit den 80er Jahren Fantasy-Romane, von denen viele zum offiziellen Canon des Pen-&-Paper-Rollenspiels Dungeons & Dragons von Wizards of the Coast gehören. Viele seiner Bücher drehen sich zum Beispiel um das Leben des Magiers Elminster, den Baldur’s-Gate-3-Spieler als Mentor des Companion Gale kennen.

Was macht es wie Baldur’s Gate 3? Unforetold: Witchstone ist ein C-RPG wie Baldur’s Gate 3 und hat damit spieltechnisch so einige Ähnlichkeiten:

Top-Down-Perspektive

Table-Top-inspirierte Charaktererstellung und Klassenwahl

Rundenbasierte Kämpfe

Non-lineare Quests

Für eure Party rekrutierbare NPCs

Da die Lore und Story von Unforetold: Witchstone maßgeblich von einem Autor aus der Dungeons-&-Dragons-Lore mitgestaltet werden, dürften sich Baldur’s-Gate-3-Spieler auch gut in der Welt zurechtfinden.

Wie steht es um das Release? Unforetold: Witchstone ist am 25. Januar 2024 in den Early Access gestartet. Ein Release der Vollversion ist aktuell noch nicht angekündigt. Auf Steam kostet das Spiel 34,99 €. Bis zum 5. Februar könnt ihr es aber 10 % günstiger erstehen, für 31,49 €.