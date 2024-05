Der Chef von Ori erklärt nach Schließung der Xbox Studios: deshalb wollen sie keine Übernahme von großen Publishern

Nach den Schließungen von vier Xbox-Studios äußerte sich Thomas Mahler zu der Situation und erklärt damit, warum sein Studio nicht zu großen Publishern gehen wird.

Was ist die Situation bei Xbox? Branchen-Insider Jason Schreier gab auf X (ehemals Twitter) bekannt, dass Xbox insgesamt vier Entwicklerstudios schließt, die zu Bethesda gehören. Diese Informationen zu den Studio-Schließungen stammen aus einer Mail Matt Booty, dem Head of Xbox Game Studios, an die Mitarbeiter der Studios.

Arkane Austin – Studio wird geschlossen, Wechsel einiger Mitarbeiter zu anderen Bethesda-Teams

Tango Gameworks – Studio wird geschlossen

Alpha Dog Studios – Studio wird geschlossen

Roundhouse Games – Team wechselt zu ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online)

Die Nachrichten über die Schließung bleiben auch in der Games-Branche nicht ungehört. Auch der Chef eines Wiener Entwicklerstudios äußerte sich.

Deshalb will das Wiener Studio nicht übernommen werden

Wie reagiert der Chef von Ori? Der Chef von Moon Studios, den Machern von Ori, äußerte sich jetzt in einem kurzen Post auf X (ehemals Twitter) zu der ganzen Situation. Er bezieht sich dabei auf den oben genannten Post von Schreier und benennt die ganze Situation als Grund dafür, warum sein Studio nicht zu einem großen Publisher geht.

„An alle, die mich seit Jahren damit belästigt haben, warum wir Moon Studios nicht erlauben, von einem großen Publisher übernommen zu werden … Das ist warum“, beginnt Mahler in seinem Post.

Dazu erklärt er, dass er schon die 90er Jahre durchlebt habe und gesehen habe, was passiert, wenn kleinere Studios von EA übernommen werden. Mit den Worten „Niemals wieder“ und weinend, lachenden Smileys beendet er seinen Post schließlich.

In den Kommentaren unter seinem Beitrag findet man viele User, die ihren Frust und ihre Enttäuschung über die Schließungen auslassen. „Ich beginne zu glauben, dass vielleicht Xbox und Playstation nicht die Zukunft des Gamings sind“, äußert ein User seine Meinung in seinem Kommentar.

Ehemaliger Blizzard-Chef nimmt Phil Spencer in Schutz

Gibt es noch mehr Reaktionen? Ja. Unter anderem meldete sich der ehemalige Blizzard-Chef Mike Ybarra ebenfalls in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) zu Wort. In diesem erklärt er zwar, dass er die Wut und Verwirrung zu 100 % verstehen könne und dass ihm die betroffenen Teams leid täten. Ebenfalls stellt er klar, dass er nicht mit allen Entscheidungen von Xbox einverstanden war.

Auf der anderen Seite nimmt er aber auch Phil Spencer nach diesen Ankündigungen. Er würde ihn als Mensch persönlich kennen und sei sich sicher, dass es ihm genau so weh tun würde wie jedem anderen.

„Ich denke, wir alle kommen in Situationen, die schwierig und unerwartet sind. Es ist Teil des Jobs, so wie es auch die Rechenschaftspflicht für das Ergebnis ist. Aber er ist ein guter Mensch und sorgt sich sehr um den kreativen Prozess und die Entwickler“, erklärt Ybarra in seinem Beitrag. Erst im Januar entschied Ybarra sich Blizzard zu verlassen: Der Präsident von Blizzard geht überraschend – Mike Ybarra ist weg