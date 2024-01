Der Präsident von Blizzard geht überraschend – Mike Ybarra ist weg

Ein dunkler Tag für Blizzard. Nicht nur viele Leute werden entlassen, sondern auch der Präsident Mike Ybarra verlässt das Unternehmen.

Eine Nachricht, mit der wohl vor heute niemand so wirklich gerechnet hat. Der Präsident von Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, hatte heute (25.01.2024) seinen letzten Tag bei Blizzard. Sein Weggang geht einher mit über 1.900 Entlassungen, die heute angekündigt wurden (via TheVerge).

Was ist passiert? Heute wurde bekannt, dass es eine ganze Menge Entlassungen bei Activision Blizzard und Xbox anstehen würden. Gleichzeitig hat der Präsident von Blizzard auf X (vormals Twitter) bekannt gegeben, dass er heute seinen letzten Tag haben würde. In seiner Abschiedsnachricht schreibt er:

Ich möchte allen für ihren bedeutsamen Beitrag für das Team, Blizzard und die Leben der Spieler danken, die von den heutigen Entscheidungen betroffen sind. Es ist ein unglaublich schwieriger Tag und meine Energie und Unterstützung wird sich auf all die unglaublichen Individuen konzentrieren, die davon betroffen sind – das ist in keinster Weise eure unglaubliche Arbeit widerspiegelnd. Wenn es etwas gibt, wobei ich helfen kann, sei es Verbindungen, Empfehlungen und so weiter, schreibt mich an. An die Blizzard-Community: Ich wollte euch auch alle wissen lassen, dass heute mein letzter Tag bei Blizzard ist. Blizzard durch eine unglaubliche Zeit zu führen und Teil des Teams zu sein, die Zukunft zu formen, das war eine absolute Ehre. Nachdem ich schon 20+ Jahre bei Microsoft gearbeitet haben und jetzt mit der Übernahme von Activision Blizzard hinter uns, ist es für mich (wieder) an der Zeit, der größte Blizzard-Fan von außerhalb zu werden. An die unglaublichen Teams bei Blizzard – danke. Worte können nicht beschreiben, was ich für euch empfinde. Ihr seid fantastisch. Macht auch weiterhin unglaubliche Dinge und sorgt immer dafür, dass Blizzard blau bleibt und die Spieler an erster Stelle eurer Entscheidungen stehen. An alle, die vom heutigen Tag betroffen sind – Ich bin immer verfügbar für euch und verstehe, wie herausfordernd die heutige Nachricht ist. Mein Herz ist bei jedem einzelnen von euch. Mike Ybarra auf X / Twitter

Wer ist Ybarra? Mike Ybarra arbeitet seit August 2021 bei Blizzard und war seit Februar 2022 der Präsident des Unternehmens. Bevor Ybarra bei Blizzard war, hat er viele Jahre zuvor schon bei Microsoft gearbeitet. Er galt danach als Wegbereiter, der die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorbereiten sollten.

In der Community genießt Ybarra einen recht guten Ruf, was auch daran liegt, dass er immer selbst als Gamer auftritt, der weiß, was Spielerinnen und Spieler wollen. So hat er eine Weile lang WoW-Streams auf hohem Niveau veranstaltet und zockt auch andere Spiele regelmäßig.

Die Ankündigung kam vor allem deshalb überraschend, weil viele Fans und Mitarbeiter hofften, dass es mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft nun deutlich bergauf gehen würde und die „finsteren Zeiten“ der Entlassungen vorbei sind.

Dass es nun, nur wenige Monate nach der Übernahme, ausgerechnet Mike Ybarra treffen würde, das hatte wohl niemand auf dem Schirm.

Wohin es Mike Ybarra als Nächstes verschlägt, hat er noch nicht verraten.