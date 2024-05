Ein Spiel für Xbox bekam 87 Punkte auf Metacritic, wurde hochgelobt – Jetzt ist es tot und die Entwickler arbeitslos

Tango Gameworks teilte ein Bild auf X (ehemals Twitter) , mit dem sie die Fans über die Schließung informieren. Tango Gameworks steckt nicht nur hinter Hi-Fi Rush, sondern auch für Ghostwire Tokyo und The Evil Within.

Ghostwire Tokyo: Das ist das neue Spiel der Macher von The Evil Within

Diese Änderungen basieren auf der Priorisierung von Titeln mit großer Wirkung und der weiteren Investition in Bethesdas Portfolio an Blockbuster-Spielen und beliebten Welten, das Sie über viele Jahrzehnte hinweg gepflegt haben.

Das Spiel gewann also Preise, übertraf die Erwartungen und war trotz Überraschungsveröffentlichung ein großer Erfolg – jetzt ist das Studio dahinter dicht. In einer Mail, die IGN.com vorliegt, gibt der Chef von Xbox Game Studios, Matt Booty, einige Hinweise auf die Gründe:

Noch vor einem Jahr wurde das Spiel von Xbox Games Marketing Vice Präsident Aaron Greenberg auf X (ehemals Twitter) gelobt: „Hi-Fi RUSH war für uns und unsere Spieler in allen wichtigen Punkten und Erwartungen ein absoluter Hit. Wir könnten nicht zufriedener sein mit dem, was das Team von Tango Gameworks mit dieser Überraschungsveröffentlichung abgeliefert hat.“

Warum musste das Studio schließen? So richtig weiß das niemand. Gestern kündigte Microsoft XBOX die Schließung von mehreren Entwickler-Studios an, darunter auch Tango Gameworks, die hinter dem Hit Hi-Fi Rush stecken.

Hi-Fi Rush verlangte ein gewisses Taktgefühl von euch, bot sich aber auch Spielern ohne an. Um im Spiel mehr Schaden zu verursachen, könnt ihr eure Angriffe im Takt ausführen. Wer das nicht macht, richtet immer noch Schaden an, nur nicht mehr so viel.

