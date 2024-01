Frostpunk 2 zeigt seine beklemmende Atmosphäre im Trailer – Fans fühlen sich schon beim Zusehen gestresst und lieben es

In Frostpunk 2 wollen die Entwickler die Natur des Menschen erkunden – keine Entscheidung soll jemals nur gut oder schlecht sein. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat bereits einen ersten Blick auf das kommende Spiel geworfen und meint: Wer sich mit harten Entscheidungen quälen will, sollte unbedingt Frostpunk 2 spielen .

Der Druck, unter dem der Spieler stehen wird, wird bereits im Trailer deutlich – und das scheint bei den Fans richtig gut anzukommen. Circa eine Stunde nach Veröffentlichung steht der Trailer bei mehr als 6.000 Likes – bei gerade einmal 5.400 Aufrufen (Stand: 16:35, via YouTube ). Dafür dürfte es zwar eine technische Erklärung geben, doch auch in den Kommentaren zeigen sich die potenziellen Spieler positiv gestimmt:

Denn der Magistrat kann es nicht allen recht machen und die Verzweiflung der Bürger, wenn es nicht genug Arbeit und Essen für alle gibt, kann bald in Wut umschlagen. So endet der Trailer mit einer brennenden Stadt.

Frostpunk 2 wurde 2021 angekündigt und soll noch in der ersten Jahreshälfte von 2024 erscheinen. Laut Pressemeldung soll es vom ersten Tag an im PC Game Pass erhältlich sein und mit dem Xbox-Launch auch im Xbox Game Pass spielbar sein. Mit dem ersten Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler jetzt erste Eindrücke aus dem Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Frostpunk 2 ist die Fortsetzung des düsteren Aufbau-Spiels von 11 bit studios. Während ihr im ersten Teil für das Überleben einer kleinen Gruppe von Menschen zuständig wart, lenkt ihr nun, 30 Jahre später, in der Rolle des Magistrats die Geschicke einer wachsenden Metropole.

