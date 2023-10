Neues Spiel auf Steam könnte zum nächsten Hit für Rollenspiel-Fans werden – „Füllt nach Baldur’s Gate 3 vielleicht viele leere Herzen“

Im Dezember dieses Jahres erscheint auf Steam ein neues Rollenspiel, welches euch vor moralische Entscheidungen stellt und euch Dämonen zu eurem eigenen Nutzen zähmen lässt. Mit seinem interessanten Konzept könnte es der neue Hit für Rollenspielfans werden.

Was ist das für ein Spiel? The Thaumaturge ist ein plotgetriebenes Rollenspiel, mit strategischen und rundenbasierten Kämpfen. Trefft in dem Spiel moralisch schwierige Entscheidungen, die den Verlauf beeinflussen und nutzt die besonderen Fähigkeiten des Protagonisten, um euch im Kampf zu behaupten.

Das Spiel erscheint am 05. Dezember 2023 auf Steam, unter dem Publisher 11 bit Studios (Frostpunk). Die Entwicklergruppe des Spiels besteht aus Leuten, die bereits an Seven oder The Witcher 3 gearbeitet haben.

Eine Konsolenversion soll Anfang 2024 ebenfalls erscheinen.

Den Trailer zum Spiel seht ihr hier auf MeinMMO:

Das erwartet euch in Thaumaturge: Es ist das Jahr 1905 und Warschau befindet sich an einem kulturellen Höhepunkt. Die Stadt ist voll von Menschen mit verschiedenen Ansichten und Interessen: russische Soldaten, jüdische Händler, polnische Bürger und viele mehr.

Durch die Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen ist die Stadt voll von Verbrechen, Lastern und Intrigen. Dies alles muss der Protagonist Wiktor Szulski bei seiner Rückkehr in die Stadt feststellen.

Wiktor besitzt wie der Rest seiner Familie die Fähigkeit, die Gemüter der Menschen wahrzunehmen, zu beeinflussen und sie so zu kontrollieren. Dazu sieht er die Salutors – Dämonen, welche sich an den Schwächen der Menschen nähren. Für diese ist Warschau zu diesem Zeitpunkt also ein Festmahl.

Doch ebenso kann Wiktor Szulski diese Dämonen zähmen und zu seinem Nutzen im Kampf einsetzen.

Euch erwartet hier also ein isometrisches Rollenspiel, bei dem ihr den Verlauf der Geschichte und die Charakterentwicklung frei in der Hand habt.

Spieler vertrauen den Entwicklern, einen nächsten Hit zu landen

Das sind die Reaktionen zum Spiel: Die Spieler sprechen sich in den Kommentaren (via YouTube) vor allem positiv über das Konzept und den Stil des Spiels aus.

Jedoch merken viele an, dass das Spiel vor dem Release noch ein bisschen Feinschliff gebrauchen könnte. Etwa in den Laufanimationen, welche ein bisschen natürlicher und leichter wirken könnten, oder in den Animationen der Gesichter.

Darüber hinaus vertrauen die Spieler dem Entwicklern und Publisher jedoch, dass er mit Thaumaturge ein gutes Spiel auf den Markt bringen kann.

Eineige der Kommentare haben wir hier für euch:

prezio1986 schreibt: Füllt nach Baldur’s Gate 3 vielleicht viele leere Herzen und wird ein perfektes Weihnachtsgeschenk

glendanyoung2148 schreibt: 11 bit kommt mit einem neuen Kracher raus! Ich werde es probieren, während ich sehnsüchtig auf Frostpunk 2 warte

jakubekch.3621 schreibt: Ich hasse rundenbasierte Spiele, aber dem hier werde ich definitiv eine Chance geben […]

