Düsteres Spiel auf Steam ist wie Yu-Gi-Oh! gegen einen bösen Opa – Wenn ihr verliert, sterbt ihr

Ihr sucht ein schweres Kartenspiel auf Steam mit verschiedenen Deckbuilding-Möglichkeiten und einer düsteren Story? Dann haben wir für euch genau das richtige. Im Spiel „Inscryption“ spielt ihr ein Yu-Gi-Oh!-ähnliches Kartenspiel gegen einen bösen Opa und wenn ihr verliert, sterbt ihr.

Was ist Inscryption für ein Spiel? Inscryption ist ein düsteres, roguelike Kartenspiel vom Entwickler

Daniel Mullins Games. Ihr spielt in diesem blutigen, Yu-Gi-Oh!-ähnlichen Kartenspiel um euer Leben und habt verschiedene Mittel, euren Sieg durchzusetzen. Euer Gegner ist ein alter Kauz, der sich im Schatten aufhält und gerne, für die Immersion, seine Identität mit Masken wechselt. Wenn ihr verliert, sterbt ihr und müsst von vorne beginnen.

Unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos hat sich das Spiel angeschaut und bereut, außer die eingebrannten Gesichter der Bosse, nichts.

Hier haben wir euch noch einen Trailer zu Inscryption:

Spannende Kämpfe, Story und Gesichter, die sich einbrennen

Was macht Inscryption aus? In diesem Spiel findet ihr euch in einer unbekannten Hütte wieder und müsst mit einem blutigen Kartenspiel um euer Leben kämpfen. Während ihr weitere Runden gegen eine unheimliche Gestalt gewinnt, nimmt euer Deck an mächtigen Karten zu. Ihr schreitet mit eurem Charakter über ein Spielfeld voran und lernt die Macht von Inscryption kennen.

Vor allem die Funktion der Opfer in diesem Spiel erinnert stark an die Tribute von Yu-Gi-Oh!. Wenn ihr also ein mächtiges Wesen beschwören möchtet, müsst ihr genug Karten opfern. Erst dann habt ihr genug Ressourcen, um diese auf das Spielfeld zu holen.

Ihr bewegt euren Charakter durch ein besonderes Spielfeld Euer Gegner wechselt für Bosskämpfe immer seine Identität

Habt ihr jedoch Pech und der alte Knacker möchte euch mit seinem unfairen Deck besiegen, so könnt ihr in Form von Items eure Gewinnchancen erhöhen. Je nachdem, was ihr in eurem „Rucksack“ habt, könnt ihr eigene Körperteile auf die gegnerische Waagschale legen, Karten zerschneiden oder Angriffe blockieren.

Je nachdem also wie weit ihr vordringt, erwarten euch weitere Bosse mit kreativen Darstellungen und Funktionen, die euch weiter das Leben schwer machen wollen. Zudem sind die Grimassen dieser Bosse so heftig, dass sich das ein oder andere in euer Gedächtnis einbrennen wird.

Das Spiel nimmt mit seinem Design und der Atmosphäre eine düstere Rolle ein, die durch seine Story und den unzähligen Geheimnissen noch stärker untermalt wird. Solltet ihr also eine heftigere Version von Yu-Gi-Oh! suchen, ist Inscryption vielleicht eine starke Alternative für zwischendurch.

Auf welchen Plattformen gibt es Inscryption? Das Spiel existiert auf Steam, PS4 und PS5, Xbox One und Series X/S sowie Nintendo Switch.

Wie viel kostet Inscryption? Das Spiel kostet auf allen Plattformen 19,99 €.

Gibt es einen Online-Modus? Inscryption ist ein Einzelspieler-Spiel. Ihr könnt also nicht gegen eure Freunde online antreten. Was es jedoch gibt, ist ein endloser Modus, der nach dem Abschluss der Story freigeschaltet wird.

Was haltet ihr von Inscryption? Findet ihr das Spiel cool oder habt ihr diesen Titel erst jetzt entdeckt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

