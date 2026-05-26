Eines der besten RPGs auf Steam ist 10-mal so groß wie GTA 5, erreicht jetzt starken Meilenstein

Auf Steam feiert das Rollenspiel Kenshi seinen nächsten Meilenstein, und die Spieler finden am besten, dass das Spiel sie so hart ran nimmt.

Was ist das für ein Spiel? Kenshi ist ein Sandbox-RPG mit einer riesigen offenen Spielwelt, die dem Spieler alles selbst in die Hände legt. Statt in die Rolle des Helden zu schlüpfen, seid ihr lediglich ein ganz normaler Charakter im Spiel.

Das hat auch die Konsequenz, dass ihr in der gnadenlosen Welt wirklich ums Überleben kämpfen müsst. Dabei entscheidet ihr selbst, ob ihr als Kriegsherr andere das Fürchten lehren lasst, als Abenteurer durch die Welt streift oder als Rebell gegen andere Machthaber kämpft.

Egal für welchen Weg ihr euch entscheidet, wenn ihr scheitert, werdet ihr zum Sklaven oder endet als Kannibalen-Futter. Genau das feiern die Spieler auf Steam auch, wo das Spiel bei über 94.000 Bewertungen bei 95 % positiven Stimmen liegt.

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Viel größer als GTA

Was ist das für ein Meilenstein? Auf Steam feiern die Entwickler jetzt 3 Millionen Verkäufe. Seit 2018 ist der Titel bei Fans von Sandbox-Spielen ein Dauerbrenner, und das zeigt sich jetzt auch an dem Meilenstein.

Zur Feier gibt es neue Items im Steam-Punkte-Shop, ein offizielles Plüschtier zu kaufen, sowie ein neues Poster. Gleichzeitig gehen die Entwickler auf die viel gefragte Frage ein, was denn mit dem Nachfolger von Kenshi sei.

Hier erklären die Entwickler, dass sie gerne mehr teilen würden, erst aber alles Hübsch für das Marketing machen wollen, bevor sie mehr zeigen wollen. Für alle Fans haben sie jedoch die Website kenshi2when.com gestartet, auf der man mehr über den Nachfolger erfahren kann.

Warum lieben die Spieler den Titel? Die Sandbox von Kenshi ist einfach riesig. Über 870 Quadratkilometer dürfen die Spieler erkunden, das sind 10-mal so viel wie die 81 km² von GTA 5 und wohl auch mehr, als die Spieler in GTA 6 erwartet.

Wer jetzt an eine leere Einöde denkt, der irrt. Die Welt von Kenshi ist bevölkert mit Fraktionen, Gruppierungen und Ethnien, die alle unterschiedliche Interessen haben und die genau wie ihr, eigene Ziele verfolgen.

Das kann aber auch zu eurem Nachteil sein, denn die Möglichkeit von Rückschlägen ist nicht nur gegeben, sondern fast sicher. Genau das loben die Fans, die auf Steam gerne von ihren eigenen Heldengeschichten erzählen, wie sie verprügelt und versklavt wurden und am Ende doch zum großen Herrscher aufstiegen.

Kenshi ist eines der Spiele, die auf Steam nach nichts Besonderem aussehen, das seine Fans aber hunderte oder gar tausende Stunden fesselt. Habt ihr eine besondere Geschichte mit Kenshi erlebt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Große Spielwelten gehen auch Online: Das sind die 13 MMORPGs mit der größten Spielwelt