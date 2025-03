Das sind die 13 MMORPGs mit der größten Spielwelt

Einer der wichtigsten Bestandteile eines jeden MMORPGs ist die Spielwelt, in der die Gamer oftmals viele Hunderte oder gar Tausende Stunden verbringen. Die Spiele mit den größten Welten präsentieren wir euch hier.

Nach welchen Kriterien wurde diese Liste erstellt? Diese Liste zeigt euch die MMORPGs mit den größten Spielwelten. Dabei richtet sich die Liste nicht strikt nach Quadratmetern, sondern nach der Zeit, die man in den MMORPGs verbringen kann, bis man jeden Flecken Erde oder Weltall gesehen hat.

Weil viele Entwickler keine genauen Zahlen zu ihren MMORPGs veröffentlichen, sind in unsere Recherche auch Berechnungen aus diversen anderen Quellen und der Community eingeflossen.

World of Warcraft

Wie groß ist die Spielwelt von World of Warcraft? Als Genre-Oberhaupt wurde WoW über 20 Jahre lang mit Updates und Erweiterungen versorgt und ist dadurch zu einem der MMORPGs mit der größten Spielwelt geworden. Laut eines YouTube-Videos von Kanal Mr.Ranker war die Spielwelt mit den Erweiterungen im September 2020 etwa 207 km² groß.

Seitdem sind jedoch die Erweiterungen Shadowlands, Dragonflight und The War Within erschienen, die World of Warcraft allesamt noch erweitert haben. Bis man alles in World of Warcraft wirklich gesehen hat, ist man gut beschäftigt. In Kalimdor, den Östlichen Königreichen, Pandaria, Nordend und den Dracheninseln alleine kann man wohl ganze Erkundungsurlaube veranstalten und dabei das eine oder andere Easter Egg finden.

Neben den vielen interessanten Orten in der Welt von World of Warcraft findet man bei der Erkundung der Spielwelt auch Orte, die eher komisch sind. MeinMMO-Dämon Cortyn hat euch die 5 merkwürdigsten Orte in World of Warcraft herausgesucht.

