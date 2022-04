WoW: Die 5 merkwürdigsten Orte in Azeroth

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Doch ganz im Norden des Gebiets tobt ein erbitterter Krieg zwischen zwei Parteien, der den meisten Spielern von World of Warcraft bisher entgangen sein dürfte. Auf einem grünen Plateau, das genau an den Grenzen von Mulgore, dem Brachland und Desolace liegt, gehen merkwürdige Dinge vor.

Wer an die grünen Wiesen von Mulgore denkt, der hat vermutlich eine friedliche Landschaft vor Augen, in denen Tiere gemütlich über die Ebenen spazieren und Taurenstämme ihr schamanistisches Leben führen. Vielleicht denkt der eine oder andere auch noch an ein bestimmtes Allimania-Lied zurück. Grundsätzlich ist es ein ruhiges, verschlafenes und einfaches Gebiet.

Wir haben für euch die Top 5 der merkwürdigsten Orte ausgewählt, die es in der World of Warcraft gibt.

Mit inzwischen 8 Erweiterungen ist die World of Warcraft eine der größten MMORPG-Welten auf dem Markt. Die zahlreichen Gebiete halten so manch ein Geheimnis parat und nicht alle davon werden jemals gelüftet.

