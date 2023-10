In einem neuen Spiel auf Steam lädt ein verrückter Milliardär zur tödlichen Spielshow ein – Schaut hier den Trailer

Was haltet ihr von dem Spiel und der Ähnlichkeit zu Bioshock? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit.

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen in den Kommentaren (via YouTube ) sind quasi durchweg positiv. Darunter schreiben viele User, dass sie vor allem das Setting und die Ähnlichkeit zu Bioshock mögen.

Was im ersten Moment einfach klingt, stellt sich als tödliche Aufgabe heraus. Denn in dem Turm warten Fallen und gefährliche Gegner auf einen, denen man sich auf dem Weg nach oben stellen muss.

Was euch erwartet: Twisted Tower spielt 1922 und es geht um einen verrückten Millionär und Spielzeughersteller, welcher das verlockende Angebot macht 10.000.000 $ zu gewinnen. Dafür muss man nur eins der versteckten Tickets finden, die sich in den Spielzeugverpackungen auf der ganzen Welt befinden können.

