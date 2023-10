Ein neues Horrorspiel auf Steam nimmt sich „Silent Hill“ zum Vorbild, um euch richtig Angst einzujagen

Ein neues Horror-Survival-Spiel erscheint pünktlich kurz vor Halloween, am 25. Oktober 2023 auf Steam. Das Spiel ist laut Entwicklern von Genre-Klassikern inspiriert und was es bis jetzt zu sehen gibt, erinnert viele an Spiele wie Silent Hill. Schaut euch den Trailer hier an.

Was ist das für ein Spiel? Stray Souls ist ein Survival-Horrorspiel, welches auf Steam erscheint, aber ebenfalls auf PS4/PS5 und Xbox spielbar sein wird.

Inspiriert ist das Spiel dabei von Genre-Klassikern wie Silent Hill und erinnert in dem gezeigten Gameplay sehr an diesen Fan-Liebling.

Dieses Third-Person-Spiel wurde in Unreal Engine 5 und mit der MetaHuman Technology entwickelt und verspricht euch damit ein intensives Gruselerlebnis. Was sich im ersten Moment vielversprechend anhört, wird mit einem ebenso beeindruckenden Trailer noch zusätzlich betont.

Schaut ihn euch hier an:

Worum geht es in Stray Souls? Ihr übernehmt die Rolle von Daniel, nachdem dieser das Haus seiner Großmutter geerbt hat. Damit beginnt seine Geschichte in dem gemütlichen Städtchen Aspen Falls .

Doch als er einer merkwürdigen Frau begegnet, merkt man schnell, dass vermutlich nichts so ist, wie es scheint. Diese Frau will auf irgendeinem Grund alles über Daniels Familie und Vergangenheit erfahren. Ihr erkundet nun mit Daniel Aspen Falls, um herauszufinden, was es mit den Bewohnern und dieser mysteriösen Fremden auf sich hat.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt euch ein Horrorspiel, welches das Potenzial hat ein gutes, gruseliges Spiel zu werden.

Denn die Bewohner der Stadt bleiben nicht die einzigen Begegnungen für Daniel. Zu sehen sind fiese, unmenschliche Kreaturen, gegen die ihr euch mit Waffen wehren müsst. Darunter zombieartige Wesen, die nur noch Haut und Knochen sind oder ein animalischer Riese.

Beginnend mit einer Sequenz, in der jemand in der Waschküche vor einem Haufen Leichen hockt und wie es scheint, zufrieden einen blutigen Finger zu sich nimmt, verspricht Stray Souls definitiv ein paar schaurige und möglicherweise auch verstörende Videosequenzen – was eventuell nichts für schwache Mägen ist.

Mit Silent Hill 2 soll 2023 ein Horror-Spiel für PC und PS5 erscheinen. Doch die Systemanforderungen sind dabei nichts für schwache Nerven.

Weg von den Lauf-Simulationen, zurück zu den Klassikern

Wie sind die Reaktionen? Horrorfans sprechen in den Kommentaren (via YouTube) ihre Begeisterung für das angekündigte Spiel aus. Wo sich viele Horrorspiele in der letzten Zeit eher wie Lauf-Simulatoren mit mal guten, mal schlechten Jumpscares oder wie spielbare Filme angefühlt haben, scheint Stray Souls das Gefühl von alten Horrorspielen zurückbringen zu wollen.

Genau damit trifft das Spiel das Bedürfnis von vielen Horrorfans:

osachie schreibt: […] ich vermisse Spiele im Silent-Hill-Stil, bringt sie zurück

kovulion1372 schreibt: Endlich, ein Silent Hill inspiriertes Spiel, das wirklich Kämpfe beinhaltet […]

Boombap_Boricua schreibt: Sieht aus wie das Horrorspiel, das wir alle gebraucht haben […]

Schreibt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung zu Stray Souls und der Entwicklung von Horrorspielen in den letzten Jahren.

