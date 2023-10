5 Spiele, die jeder Horrorfan gespielt haben sollte

Gerade der Oktober ist vor allem für Horrorfans der beste Monat des Jahres. MeinMMO-Autorin Linda freut sich jedes Jahr auf diese Zeit und hat euch hier eine kleine Liste mit Spielen für eure Spooky Season zusammengetragen.

Triggerwarnung: Dieser Artikel und die gelisteten Spiele können verstörende Themen wie Suizid, psychische Erkrankungen oder körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt beinhalten.

GYLT

Entwickler: Tequila Works | Release-Datum: 06. Juli 2023 | Bewertung: 97 % positiv | Modus: Einzelspieler

Was ist das für ein Spiel? In GYLT begleitet ihr die kleine Sally, die auf der Suche nach ihrer Cousine Emily ist und in einem Zerrbild der Stadt Maine landet, nachdem sie von einer Gruppe Schläger gejagt wurde. Hier erwarten sie ihre Ängste und schlechten Erinnerungen, welche eine sehr finstere und reale Gestalt angenommen haben.

GYLT ist ein Abenteuer mit Puzzle-, Stealth- und Kampfmechaniken und erschien erst dieses Jahr auf Steam.

Warum dieses Spiel? Auch, wenn GYLT für viele auf den ersten Blick etwas kindisch aussehen mag, hat es das Spiel nicht nur wegen seiner guten Bewertung auf Steam auf diese Liste geschafft.

Wenn ihr euch den Trailer anschaut, sieht GYLT nach einem Spiel aus, das sehr viele Aspekte bietet, die ein gutes Spiel zum Gruseln ausmacht. Zu sehen sind dunkle, verlassene Gassen, bedrohliche Nachrichten, Schaufensterpuppen und seltsame Kreaturen. In verschiedenen Situationen schleicht ihr durch die Welt oder stellt euch euren Ängsten im Kampf.

Und viele Horrorfans oder einfach jene, die Stephen-King-Romane kennen, die wird der Schauplatz Maine sicher schon genug überzeugen können.

At Dead of Night

Entwickler: Baggy Cat Ltd. | Release-Datum: 19. November 2020 | Bewertung: 93 % positiv | Modus: Einzelspieler

Was ist das für ein Spiel? Ihr spielt Maya, die mit ihren Freunden in einem Hotel gefangen ist. Anders als ihre Freunde kann Maya sich jedoch durch das Hotel bewegen und muss ihre Gefährten befreien.

Gejagt wird sie dabei von dem Hotelbesitzer Jimmy Hall, welcher selbst ein seltsames Geheimnis besitzt und stark in die Geschichten der Geister verwickelt ist. Als Maya besitzt ihr die Gabe, mit den Geistern des Hotels zu sprechen und vor eurer Flucht ist es eure Aufgabe, die Geschichte des Hotels und seines Besitzers aufzudecken und zu verstehen.

Das Spiel ist ein strategisches Rollenspiel, welches 2020 auf Steam erschien.

Warum dieses Spiel? At Dead of Night bietet euch zwar keine gruseligen Kreaturen oder spannende Kämpfe, aber für ein paar unheimliche Spieleabende ist es dennoch perfekt.

In diesem Spiel steht ihr ständig unter Spannung, denn Jimmy ist stets hinter euch her und kann um jede Ecke und in jedem Schatten auf euch warten, wobei ihr ihn ständig nach euch rufen hört.

Die Geschichten, die ihr aufdeckt, sind nicht nur interessant, sondern teilweise ziemlich verstörend. Dazu kommt, dass das Spiel komplett realistisch gehalten wurde. Eingesetzt wurden hier Bilder von echten Räumen und die Schauspieler selbst, anstatt nur ein Modell von ihnen. Das sorgt für eine unglaublich gute Atmosphäre und ein interessantes Spielerlebnis.

Scrutinized

Entwickler: Reflect Studios | Release-Datum: 05. August 2020 | Bewertung: 89 % positiv | Modus: Einzelspieler

Was ist das für ein Spiel? In Scrutinized übernehmt ihr die Rolle einer jungen Kriminalanalystin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Verbrechen der Nachbarschaft aufzudecken. Dies schafft sie mit mehreren Programmen auf ihrem Computer, die ihr unter anderem Polizeiakten, Chatverläufe und persönliche Informationen zur Verfügung stellen.

Eure Aufgabe ist es, diese Infos zu verbinden und die echten Verbrecher zu erkennen. Dabei solltet ihr aber immer eure Wohnung im Blick haben. Denn zwei Verbrecher dieser Nachbarschaft haben es genau auf euch abgesehen.

Immer wieder öffnen sich bei euch Fenster oder Türen, der Strom fällt aus oder die Überwachungskameras nehmen etwas wahr. Wenn ihr nicht auf diese Anzeichen reagiert, ist euer Ende schneller da als ihr gucken könnt.

Das Spiel erschien 2020 auf Steam.

Warum dieses Spiel? Scrutinized bedient definitiv einen anderen Horror als fürchterliche Kreaturen es tun. Aber auch, wenn das Spiel eine sehr einfache und wiederkehrende Mechanik hat, ist es definitiv nichts für schwache Nerven.

Nicht zu wissen, was hinter einem passiert und der ständige Gedanke, jemand könnte im Haus sein, könnten bei vielen Menschen eine gewisse Paranoia auslösen. Genau damit spielt Scrutinized sehr gut, weshalb es sicher perfekt für ein paar spannende Abende eignet.

Murder House

Entwickler: Puppet Combo | Release-Datum: 23. Oktober 2020 | Bewertung: 96 % positiv | Modus: Einzelspieler

Was ist das für ein Spiel? Als Teil eines Nachrichtenteams begebt ihr euch in das verlassene Haus eines hingerichteten Serienmörders auf der Jagd nach einer heißen Story. Keiner konnte ahnen, dass ihr dabei selbst zu den Gejagten werdet.

Hat euch der berüchtigte Easter Ripper selbst in seinem Haus erwartet oder ist es jemand anderes, der sich das Kostüm geschnappt hat und euch zu seinem Ziel gemacht? Ob ihr dem Haus und einem Serienmörder entkommen könnt, liegt dabei in euren Händen.

Murder House ist ein Survival-Horror, welches 2020 auf Steam erschien.

Warum dieses Spiel? Murder House lässt euch erleben, wie es ist, vor einem Serienmörder auf der Flucht zu sein. Das alleine macht es zu einem guten Horrorspiel. Doch auch die Story, die euch im Verlauf des Spiels erwarten wird, ist ziemlich verstörend.

Dazu kommt die nostalgische Gestaltung des Spiels und viele Spielmechaniken, die an alte PS1-Klassiker erinnern, die Murder House zu einem besonderen Horrorerlebnis machen.

The Outlast Trials

Entwickler: Red Barrels | Release-Datum: 18. Mai 2023 | Bewertung: 93 % positiv | Modus: Online-Koop

Was ist das für ein Spiel? In der Zeit des kalten Krieges meldet ihr euch als menschliche Versuchskaninchen bei der Murkoff Corp., um an euch Methoden der Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle testen zu lassen.

Ihr durchlauft schrecklich brutale, blutige, angsteinflößende und moralisch fragwürdige Tests und Aufgaben, die stark an euren Nerven zerren. Natürlich alles im Namen der Wissenschaft.

The Outlast Trials erschien dieses Jahr auf Steam und befindet sich im Early Access.

Warum dieses Spiel? Schon sein Einzelspieler-Vorgänger Outlast zählt vermutlich bereits zu den bekanntesten Horrorspielen der letzten Jahre. Da ist es fast logisch, dass The Outlast Trials es auch auf diese Liste schaffen musste.

Interessant für Horrorfans macht das Spiel nicht nur seine grafische Darstellung, die nach einem perfekten Horrorfilm aussieht. Vor allem, dass man das Spiel mit seinen Freunden zusammen spielen kann, ist ein großer Pluspunkt. Denn sich gemeinsam gruseligen und schwierigen Situationen zu stellen ist nicht nur einfach, sondern macht auch verdammt viel Spaß.

Habt ihr weitere Empfehlungen für ein paar gute Horrorspiele? Über mehr Anregung in den Kommentaren würden wir uns sehr freuen.

