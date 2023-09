Neues Farming-Spiel auf Steam zeigt, was passiert, wenn Stardew Valley auf Horror trifft

Passend zum Start der dunklen Jahreszeit erscheint Anfang Oktober ein neues Farming-Spiel auf Steam, zum Entspannen an regnerischen Tagen. Doch dieses neue Spiel bringt einen Twist mit, der ebenfalls perfekt in die Spooky Season passt.

Was ist das für ein Spiel? Harvest Island ist ein Farming-Spiel von dem Indie-Entwickler Yobob und erscheint am 10. Oktober 2023 auf Steam.

Mit einem interessanten Konzept sticht Harvest Island jedoch aus der großen Auswahl an Farming-Simulatoren heraus. Denn hier erwartet euch ein gruseliger Twist. Wie der Entwickler selbst verspricht, ist es keinesfalls eine Kopie von dem beliebten Titel Stardew Valley, sondern ein Farming-Spiel, welches sich größtenteils auf seine Story konzentriert.

Die verschiedenen Farming-Spielmechaniken nehmen also eher eine unterstützende Rolle ein, denn der Fokus liegt bei Harvest Island bei der Erkundung.

Den Release-Trailer haben wir hier für euch eingebaut:

Was erwartet euch in Harvest Island? Das Spiel verfolgt die Geschichte von zwei Geschwistern, die mit ihrem Vater auf einer abgelegenen Insel leben und dort ihren bäuerlichen Aufgaben nachgehen und ihre Ernten den Göttern opfern.

Neben der Bewältigung ihrer alltäglichen Aufgaben erkunden die beiden Geschwister die Insel und verlassen dafür ihre sichere Farm. Doch außerhalb ihrer Farm warten auf sie Mysterien und Geheimnisse.

Das Spiel verspricht euch klassische Features eines Farming-Simulators:

Sammelt verschiedene Gegenstände, die ihr auf der Insel findet

Fangt verschiedene Fische und Meerestiere

Stellt Werkzeuge her, die euch bei der Erkundung helfen

Baut Feldfrüchte an und erntet diese

Kümmert euch um Ziegen, Schafe und Kühe

Sucht ihr jedoch nach mehr Nervenkitzel, verlasst euren Hof und macht euch auf, die Insel zu erkunden:

Opfert den Göttern, um Gnade zu erhalten

Erkundet die Insel auch bei Nacht, um neue Bereiche zu finden

Freundet euch mit wilden Tieren an

Die Insel verändert sich stetig und gibt neue Wege frei

Was zeigt der Trailer? Harvest Island verspricht euch ein gruseliges Erlebnis, wenn ihr euch an die Erkundung der Insel macht. So zeigt euch der Trailer dunkle Wege, blutige Schriftzüge und verfallenen Ruinen, verlassene Orte und verstümmelte Tiere.

Wenn der Trailer auf den ersten Blick auch sehr an Stardew Valley erinnert, mit seiner charmanten Pixelgrafik, sticht er mit diesen Bildern klar hervor. Der Horroraspekt wird hier besonders deutlich und könnte ein überzeugender Punkt sein für alle, die nicht einfach das nächste, gleiche Farming-Erlebnis wollen.

Unterstrichen wird der gesamte Horroraspekt mit dem sich wiederholenden Schriftzug I want to get away from Harvest Island , der darauf hinweist, dass man versucht von der mysteriösen Insel zu entkommen.

Was haltet ihr von diesem Konzept? Könnte Harvest Island mit seinem Twist punkten oder hättet ihr lieber ein weiteres entspanntes Farming-Spiel? Diskutiert gerne mit.

