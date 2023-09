Neues Spiel auf Steam setzt auf Nostalgie, vereint Horror und handgemalte Animationen

Bye Sweet Carol erscheint nächstes Jahr auf Steam und überzeugt im Trailer schon jetzt mit einem wunderschönen und liebevollen Konzept. Mit fast schon altmodisch zu bezeichnender Grafik könnte das Spiel bereits jetzt das Kind in eurem Herzen begeistern – vor allem, wenn ihr die Animationsfilme der 90er Jahre vermisst.

Was ist das für ein Spiel? Dieses Horror-Abenteuer ist inspiriert von vielen Animationsfilmen und setzt auf die alte Technik, bei der die Animationen noch von Hand gezeichnet wurden.

Angekündigt ist das Spiel für 2024 auf PC/Steam, PS4/PS5, Nintendo Switch und Xbox.

Diesen altmodischen, aber liebevollen Stil präsentiert das Spiel vor allem in seinem Reveal Trailer (via Youtube), den wir für euch hier eingebaut haben:

Mittlerweile gibt es ein Gameplay-Video, welches euch Alpha-Footage zeigt. Und auch hier zeigt sich das Spiel in liebevollen und handgemalten Animationen.

Bye Sweet Carol erzählt die düstere Geschichte von der jungen Frau Lana Benton, die ihr durch die faszinierende Welt von Corolla begleitet. Sie findet sich in einem magischen Garten wieder, nach dem sie vom schaurigen Mr. Kyn – auch „Old Hat“ genannnt – dort hingetrieben wurde, um es mit mysteriösen Kreaturen aufzunehmen.

Lana’s Geschichte spielt in den früher 1900er Jahren und beginnt in dem Waisenhaus „Bunny Hall“. Als sie dort mehrere Briefe, die von jemandem, der sich „French Guy“ nennt, findet, fasst die junge Frau einen Entschluss. Sie will der letzten Spur der gleichaltrigen Carole Simmons folgen, welche angeblich aus dem Waisenhaus entkommen ist.

Doch jetzt ist das Gebäude voll wilder Kaninchen bevölkert, die in der Lage sind, Portale in eine andere Dimension zu öffnen und somit Zugang zum Reich von Corolla zu schaffen.

Um euren Weg durch das Spiel und die Geschichte zu finden, müsst ihr euch selbst immer wieder in ein Kaninchen verwandeln. Ihr nutzt die Fähigkeiten eurer menschlichen so wie eurer neuen tierischen Form, um die Hindernisse zu überwinden, die sich euch auf dem Weg entgegenstellen.

Als wäre Walt Disney wiedergeboren

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen in den Kommentaren via Youtube stecken voller Begeisterung. Da der Reveal Trailer jedoch noch kein Gameplay gezeigt hat, waren in den Kommentaren viele ebenfalls noch vorsichtig.

Aber vor allem mit dem liebevollen Grafikstil konnte schon der erste Trailer die Spieler überzeugen:

gerygery7 schreibt: „Das erinnert mich so sehr an die Filme meiner Kindheit. Es wirkt fantastisch und originell: Ich kann es nicht erwarten, mehr darüber zu erfahren.“

Bigmcd3 findet: „Als wäre Walt Disney wiedergeboren und hätte gesagt […] lasst mich euch zeigen wie es geht.“

lightingboltzero8575 schreibt: „Ich wollte immer ein klassisches Disney-Horror-Spiel haben. Das sieht wirklich eindrucksvoll aus […]“

Gefällt euch das Konzept der alten Animationen? Diskutiert gerne mit.

Auch dieses Spiel setzt in seinen Menü’s auf handgemalte Animationen:

Neues Spiel auf Steam zeigt, wie schwer es kleine Hunde mit großen Stöckchen haben – Kostet nur 10 €