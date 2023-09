Neues Spiel auf Steam zeigt, wie schwer es kleine Hunde mit großen Stöckchen haben – Kostet nur 10 €

Dieses neue Puzzlespiel lässt euch die Liebe eines kleinen Hundes zu seinem riesigen Stöckchen erleben. Mit bereits einigen positiven Bewertungen und für gerade mal knapp 10 € auf Steam, könnte Stick to the Plan durchaus ein Spiel sein, das sich lohnt.

Was ist Stick to the Plan? Dieses charmante Puzzlespiel wurde von Dead Pixle Tales entwickelt und lässt euch als der kleine schwarze Hund Roberto eine ganz wichtige Aufgabe erfüllen. Denn sein Ziel ist es, das größte Stöckchen, das er finden kann, mit nach Hause zu nehmen.

Ihr müsst seine riesigen Stöckchen gezielt und mit taktischem Vorgehen über die Map bringen. Dafür müsst ihr Hindernisse umgehen und verschiedene Rätsel lösen, um euren Weg freizulegen.

Erhältlich ist das Spiel seit dem 12. September 2023 auf PC/Steam und der Nintendo Switch.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer gibt euch einen kleinen Einblick in das Gameplay von Stick to the Plan.

Gezeigt werden dabei verschiedene Maps, wie zum Beispiel ein Park, Straßen oder ein düsterer Sumpf. Über diese Maps bewegt ihr den kleinen Roberto und seine riesigen Stöckchen. Diese müsst ihr geschickt manövrieren, um die Hindernisse zu umgehen. Überlegt, ob es mehr Sinn ergibt, das Stöckchen mittig oder am Ende zu beißen, um es geschickt zu tragen.

Auf den Maps sind jedoch nicht nur Hindernisse verteilt, sondern ebenfalls Rätsel, die es zu lösen gilt. So müsst ihr euch zum Beispiel durch einen Maulwurfshügel graben, um an euer Stöckchen zu kommen, Lichter anzünden, um Wege freizulegen oder das Stöckchen gezielt durch einen Zaun stecken.

Insgesamt bietet euch Stick to the Plan so 70 verschiedene Level mit einzigartigen Rätseln.

Folgende Extras verspricht euch das Spiel:

Barrierefreiheit, damit jeder das Spiel genießen kann

Einen wunderschönen Soundtrack

Handgemalte und liebevoll gestaltete Menüs

Die illustrierte Geschichte von Roberto dem kleinen Hund

Was sagen die Spieler? Schaut man sich die Rezensionen auf Steam an, sind diese durchaus positiv. So schreibt unter anderem ReichWhite99 , dass man eigentlich kein Fan von Puzzlespielen ist, Roberto aber schnell das Herz erobert. Der Spieler ist auch der Meinung, dass Stick to the Plan ein perfektes Beispiel dafür ist, was man mit einem einfachen Konzept und einer bewegenden Geschichte erreichen kann.

Der User Wakiren findet, dass Spiel ist ein sehr spaßiges, süßes und ausgefeiltes Spiel mit gutem Leveldesign ist. Und viele Rezensionen sind da ganz ähnlicher Meinung.

