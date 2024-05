Strategiespiel bekommt nach über 10 Jahren einen 2. Teil auf Steam, besticht mit enormem Umfang

Vor über 10 Jahren erschien der erste Teil des Weltraum-Strategiespiels Sins of a Solar Empire. Dieses Jahr soll die Fortsetzung auch auf Steam spielbar werden. Ein Trailer zeigt, wie das mit neuer Grafik aussieht.

Wann ist der Steam-Release? Ein genaues Datum für den Release auf Steam gibt es noch nicht. Auf der Plattform selbst ist als Release-Zeitraum das dritte Quartal 2024 angekündigt. Ein Trailer gab jetzt bekannt, dass Sins of a Solar Empire 2 diesen Sommer auf Steam erscheinen soll. Zusammengenommen könnt ihr also vielleicht im Spätsommer mit dem Spiel rechnen.

Der Trailer gibt euch schon mal einen Vorgeschmack auf die neue Grafik und das Gameplay der Fortsetzung:

Im Epic-Store ist das Spiel übrigens schon seit Ende 2022 im Early-Access veröffentlicht. Auf Steam erscheint es erst jetzt mit vollem Release.

Was ist Sins of a Solar Empire 2? Sins of a Solar Empire 2 ist die Fortsetzung eines beliebten Weltraum-Strategiespiels. Der originale erste Teil erschien bereits 2008. Veröffentlicht wurde das Spiel in den drei Versionen Standard, Trinity und Rebellion. Die letzte Version Rebellion erschien 2012.

Auf Steam selbst wird das Spiel als Echtzeit-4X-Strategiespiel beschrieben. Während taktische Riesenschlachten mit hunderten von Raumschiffen weiterhin im Fokus stehen, soll die Diplomatie und Reichsverwaltung im zweiten Teil ausführlicher und komplexer geworden sein.

Vor allem bietet Sins of a Solar Empire 2 ein sehr umfangreiches Gameplay an, sodass eure Runden sich auch mal über sehr viele Stunden ziehen können. Unsere Kollegen von GameStar haben das Strategiespiel bereits 2022 im Early-Access für euch getestet.

Sins of a Solar Empire 2 will auf Realismus setzen

Nicht nur grafisch hebt sich Sins of a Solar Empire 2 von seinem Vorgänger ab. Vor allem in Sachen Realismus wollen die Entwickler hier einen drauf setzen. So soll eine glaubwürdige Galaxie simuliert werden. Sonnen und Monde befinden sich auf einer Umlaufbahn und kreisen um ihre Planeten. Der Abstand, der durch diese Rotationen entsteht, soll dabei tatsächlich Auswirkungen aufs Gameplay haben.

Eure Schiffe bewegen sich weiterhin auf einer 2D-Ebene, statt sich völlig frei im dreidimensionalen Raum bewegen zu können.

Eine Singleplayer-Kampagne soll es nicht geben. Stattdessen soll das Spiel lediglich Sandbox-Gameplay im Skirmish- und Multiplayer-Modus bieten. Die Hintergrundgeschichte orientiert sich jedoch am Vorgänger und Spieler übernehmen erneut die Kontrolle über die drei Fraktionen TEC, Advent und Vasari.

Noch ein weiterer Klassiker unter den Strategiespielen soll 2024 auf Steam in neuer Grafik glänzen: Neues Strategiespiel auf Steam sorgt bei Spielern für feuchte Augen: „Es war meine Kindheit“