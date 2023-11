Steam: In ihrem neuesten Spiel lassen euch die schwedischen Strategie-Genies eine eigene Weltraum-Kolonie erbauen

Starminer wird das neuste Indie-Spiel von Paradox Interactive auf Steam. In einem kurzen Trailer wird das Spiel rund um den Erbau einer eigenen Weltraum-Kolonie jetzt vorgestellt.

Was ist das für ein Spiel? Starminer ist eine Aufbau-Simulation von Paradox Arc, der Indie-Abteilung von Paradox Interactive und dem Entwicklerstudio CoolandGoodGames.

Das Spiel soll 2024 auf Steam erscheinen und auch die Informationen aus dem Trailer versprechen, dass der Early Access nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Auch wenn CoolandGoodGames aus gerade mal zwei Spieledesignern besteht, kann sich der Trailer dafür schon ordentlich sehen lassen:

Was euch erwartet: In Starminer stellt ihr euch der Aufgabe, eine eigene Bergbaukolonie im Weltraum zu errichten. Wie auch der Trailer zeigt, fangt ihr relativ klein an und nutzt eure Raumstation zum Gewinnen von Ressourcen.

Dafür baut ihr Mineralien aus Asteroiden und Kometen ab und sammelt etliche Weltraumobjekte, die ihr in der Umgebung so findet. Euer Ziel ist es, eure Station und Kolonie stetig auszubauen. Je weiter ihr eure Station ausbaut, umso mehr könnt ihr im Weltraum abbauen und sammeln.

Daneben baut ihr ebenfalls einen Mineralienhandel aus, um eure Ressourcen und eure Finanzen zu sichern.

Wie der Trailer zeigt, müsst ihr euch auch vor Angreifern schützen. Dafür erbaut ihr verschiedene Mechanismen, welche eure Raumstation vor den Invasoren verteidigen. Denn diese wollen sich das Eigentum eurer Kolonien schnappen.

Was die Entwickler dabei versprechen ist, dass sie versuchen wollen, Starminer so realistisch wie möglich zu gestalten und Elemente zu minimieren, die in der Realität so nicht möglich wären.

