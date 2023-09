Eines der komplexesten Strategie-Spiele auf Steam wird viel simpler, wenn ihr’s als Terminator spielt

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wer schon immer mal eines der komplexen Strategie-Spiele von Paradox spielen wollte, aber immer wieder an der Komplexität und Unlesbarkeit der Spiele abprallte, für den können sie ein Einstieg in die wunderbare Welt der schwedischen 4x-Spiele sein.

Das steckt dahinter: Die Roboter in Stellaris sind wie die Wikinger in Crusader Kings 3: Sie umgehen viele komplexe Feinheiten der Strategie-Spiele und sind rein auf „Verwüsten und Zerstörung“ aus.

Das sind die Nachteile der Rasse : Gerade zu Beginn ist man gegen Koalitionen von Fleischlingen verletzlich. Es kann notwendig sein, sich erstmal mit starken Befestigungen einzuigeln, indem man an jedem Eintrittspunkt in den eigenen Raum starke Bastionen errichtet.

Was macht Stellaris so komplex?

Stellaris von Paradox Interactive gilt als komplexes Strategie-Spiel, bei dem viele schon am Einstieg scheitern. Mit 88 % positiven Bewertungen ist ein Top-SF-Spiel auf Steam. Unser Autor Schuhmann sagt: Wer Stellaris als Terminator spielt, der spart sich viele komplexe Mechaniken und kann ideal den Einstieg finden. Wer an Stellaris bislang abprallte, findet so in das Game hinein.

