„Schnauze, Wesley“ – Neues Strategiespiel für Steam klingt wie der Traum jedes Fans von Star Trek

Am 12. Oktober erscheint Star Trek: Infinite für PC und Mac auf Steam. Nach ersten Berichten soll das neue Strategiespiel im Wesentlichen dem SF-Giganten Stellaris (88 % positive Reviews auf Steam) entsprechen. Zudem soll man Wesley Crusher sagen können, dass er gefälligst ruhig zu sein hat. Damit geht für jeden Fan von Star Trek ein Traum in Erfüllung.

Das ist das Problem jedes Star-Trek-Fans, der auf Gaming steht:

Das letzte „richtig gute“ Strategiespiel zu Star Trek war „Star Trek: The Next Generation – Birth of the Federation“ aus dem Jahr 1999: Das war eine Art „Civilization im Star-Trek-Universum“. Die bekannten Fraktionen wie Föderation, Klingonen und Romulaner lagen miteinander im Clinch: Man konnte die Galaxie friedlich oder kriegerisch erobern. Forschen und bauen.

Birth of the Federation ist heute, fast 25 Jahre nach Release, beim besten Willen, nicht mehr wirklich, spielbar. Es gibt zwar eine Indie-Version, aber das ist nicht jedermanns Sache.

In den letzten 7 Jahren gehörte das SF-Strategie-Genre mehr oder weniger Stellaris, einem Epos, das mittlerweile 22 DLCs bekommen hat und das schon immer starke „Star Trek“-Vibes ausstrahlte. Es gibt auch tatsächlich Star-Trek-Mods für Stellaris (via steam).

Strategie-Genies entwickeln Strategie-Spiel zu Star Trek

Das ist jetzt die Lösung: Die Macher von Stellaris, die Strategie-Spezialisten von Paradox, arbeiten seit einer ganzen Weile in enger Partnerschaft mit dem Studio Nimble Giant Entertainment an „Star Trek: Infinite“, das im Wesentlich sowas wie eine offizielle Mod zu Stellaris ist. Im Juni 2023 wurde das Spiel groß vorgestellt. Seit dieser Präsentation wissen wir mehr.

Laut ersten Berichten von GameStar ist „Star Trek: Infinite“ praktisch Stellaris, oder zumindest „der kleine Bruder.“

Wie PC Gamer schreibt, ist das Spiel aber mehr als eine „Stellaris-Mod“, denn das neue Star Trek erlaubt es dem Spieler, die Geschichte der Föderation neu zu schreiben: Das Spiel setzt 2340 an, kurz vorm Start von „Star Trek. The Next Generation“.

Man könne als Föderation, Romulaner, Klingone oder Cardassianer die Welt erkunden. Und wie vor 25 Jahren in Birth of the Federation forschen, bauen, spionieren und sich über die Galaxie ausbreiten.

Dabei gibt einem das Spiel die Möglichkeit, sich für einen „dunklen Weg“ zu entscheiden und die Föderation etwa in die kriegerische Spur zu führen, die in einigen Abenteuern angedeutet wurde.

Wie PC Gamer erzählt, orientiert sich das Spiel stark am Quellenmaterial und man spüre die Liebe zum Stoff. So könne man die Enterprise nachbauen und damit ein Event auslösen, bei dem einen der junge Wesley Crusher auf etwas aufmerksam macht und man könne dem in bester Captain-Picard-Manier mitteilen, dass er bitte die Schnauze halten soll.

„Schnauze, Wesley“ – ein legendärer Spruch

Was hat das mit „Schnauze, Wesley?“ auf sich? Die Figur „Wesley Crusher“, gespielt von Wil Weathon, sollte eigentlich jungen Zuschauern die Möglichkeit geben, jemanden im eigenen Alter zu haben, der so ein fantastisches Genie ist, dass er den Erwachsenen trotz seines jungen Alters helfen kann. Er sollte als eine Identifikationsfigur für SF-begeisterte Teenager dienen.

In der Realität empfanden die Figur aber viele als altklug, nervig, vorlaut, naseweis und insgesamt nicht zu tolerieren. Man verstand nicht, warum erwachsene Autoritätspersonen wie Captain Picard sich ständig von einem besserwisserischen Teenager ihren Job erklären lassen. Manche nennen ihn den “Jar Jar Binks” von Star Trek.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In der 13. Episode der 1. Staffel von Star Trek The Generation, die am 18. Januar 1988, das erste Mal ausgestrahlt war, kam es zu dem „Schnauze, Wesley“-Moment, der in die Geschichte der Popkultur einging.

Star Trek Infinite erscheint am 12. Oktober für Steam und ist auf PC und Mac spielbar.

Mehr zu Star-Trek in Stellaris:

In meinem Lieblings-Spiel auf Steam fresse ich das Universum – Widerstand ist zwecklos