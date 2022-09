Der verdammte Wesley Crusher will Gott im MMORPG Star Trek Online werden

Wer in den 90ern mit Captain Picard und Mister Data aufwuchs, der kennt auch Wesley Crusher, das neunmal-kluge Aushilfs-Genie an Bord der USS Enterprise. Gespielt wurde die Figur damals von Wil Wheaton, dem Erzfeind von Sheldon Cooper aus der Serie „The Big Bang Theory“ – Wesley Crusher ist jetzt im MMORPG Star Trek Online am Start und er plant böses.

Wer ist Wil Wheaton?

William „Wil“ Wheaton (50) ist ein Schauspieler und Autor, der es als Jugendlicher im Jahr 1986 in den Kultfilm „Stand by me“ schaffte und damit als Kinderstar berühmt wurde.

Von 1987 bis 1994 spielte Wheaton 85 Folgen lang in „Star Trek – The Next Generation“ mit: Er spielte Wesley Crusher, ein Ausnahme-Genie, der als „Wunscherfüllungs-Phantasie“ für junge Zuschauer fungierte: Eigentlich war er ja noch viel zu jung, um auf der Brücke der Enterprise Dienst zu tun, aber weil er so toll war, gab es für ihn Ausnahme-Regeln

Später nutzte Wheaton seine Bekanntheit im „Nerd-Fandom von Star Trek“, um in der Serie, „The Big Bang Theory“, eine böse Version von sich selbst zu spielen, der immer wieder mit Dr. Sheldon Cooper aneinandergeriet. Cooper hatte Wheaton zu seinem Erzfeind erklärt, weil er 1995 zehn Stunden lang im Bus saß, um zu einer Star-Trek-Convention zu reisen, die Wheaton aber geschwänzt hatte.

Wheaton will es zum Gott bringen:

Was macht er jetzt im MMORPG Star Trek Online? Der Schauspieler Will Wheaton kommt jetzt als Synchronsprecher zum MMORPG „Star Trek Online“ – er kehrt aber nicht wirklich als Wesley Crusher zurück, sondern er spielt die „böse Version“ von Crusher aus dem Spiegel-Universum: Das ist die Parallel-Welt, in der Spock einen Kinnbart hat und böse ist.

In dieser Spiegel-Welt hat sich Crusher zum terranischen Imperator Crusher erhoben und ist die „größte Gefahr, die jemals die Galaxie bedroht hat“, wie die Entwickler wissen. Denn Crusher ist mit einem Wesen verschmolzen, das als „The Other“ bekannt ist, die Spiegel-Universums-Version der Sonde V’ger, die sich in ein intelligentes Schiff verwandelt hat. Fans von Stark Trek kennen sich aus.

In jedem Fall müssen Spieler des MMORPGs jetzt verhindern, dass Crusher seine Pläne umsetzt und zu einem Space-Gott aufsteigt, der gleich 2 Universen verwendet.

Sheldon Cooper wusste es schon immer: Wheaton ist der Teufel!

Kaum eine Figur wurde so gehasst wie Wesley Crusher

Was haben Leute gegen Wesley Crusher? Die Figur von Wesley Crusher sollte wohl jugendliche Zuschauer an Star Trek: The Next Generation binden, aber viele Fans lehnten Crusher rundheraus ab: Denn die Show schien regelrecht zu cheaten, um Crusher immer als Helden darzustellen:

Crusher durfte die Enterprise fliegen

hatte oft brillante Ideen, auf die sonst keiner kam

hängte sich ständig in alles rein

Es wirkte einfach nicht organisch, dass auf einem Schiff mit lauter Profis, den „besten der Sternenflotte“, ein Teenager ohne Ausbildung die entscheidenden Einfälle hatte.

Viele Fans sahen es wie Captain Picard: Wesley, halt’s Maul.

Immer wieder kommen spannende Schauspieler, die man aus den Serien kennt, zu Star Trek Online zurück. Das ist eine Besonderheit des MMORPGs, die es gerade für Fans von Star Trek zu einem besonderen Erlebnis macht.

Wir konnten mal mit Alexander Siddig sprechen, dem Dr. Bashir aus Star Trek: Deep Space Nine:

