Steam: Neues Aufbauspiel will euch eure Städte erleben lassen, statt nur draufzuschauen

Manor Lords ist ein neues Strategie- und Aufbauspiel auf Steam, welches im nächsten Jahr erscheinen soll, aber schon jetzt Fans dieses Genres begeistert. Warum seht ihr im neusten Trailer hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? Manor Lords spielt in einem mittelalterlichen Setting und lässt euch als Fürst euer Heimatdorf zu einer belebten Stadt ausbauen.

Es ist ein Strategie- und Städtebausimulations-Spiel, an welchem ursprünglich ein einzelner Entwickler arbeitete, und das am 26. April 2024 erscheinen soll.

Ihr könnt das Spiel über Steam oder den PC Game Pass spielen.

Trotzdem gilt das Spiel bereits jetzt als ziemliche Hoffnung für alle Fans des Genres. Warum das so ist, wird schon durch den aktuellen Trailer deutlich:

Was euch erwartet: Wie im Trailer zu sehen, will Manor Lords nicht nur mit schöner Grafik punkten, sondern auch mit interessanten Gameplay-Mechaniken.

Schon die Grafik scheint jedoch viele Spieler zu überzeugen. So schreibt unter anderem der User timonenluca4live in seinem Kommentar via YouTube, dass Manor Lords eins der mittelalterlichen Spiele mit den besten Details sei und es für ihn eine Ehre sei das Spiel spielen zu können.

Besonders interessant und anders als bei anderen Spielen sind aber wohl die beiden folgenden Punkte:

Organischer Städtebau: In Manor Lords seid ihr beim Bau eurer Stadt nicht an ein vorgegebenes Gitter gebunden. Stattdessen verspricht euch das Spiel absolute Platzierungs- und Bewegungsfreiheit. Wie das aussieht, könnt ihr in dem Trailer auch ganz gut erkennen.

Third-Person-Sicht: Ihr bekommt die Möglichkeit, eure Stadt nicht nur als Beobachter von oben herab zu betrachten. Stattdessen könnt ihr eure Stadt aus der Sicht ihrer Bewohner erleben. Damit bietet Manor Lords ein Erlebnis, was vielen ähnlichen Spielen fehlt.

Vor allem Fans von Städtebausimulationen scheinen sich auf diese beiden Mechaniken sehr zu freuen. So schreibt zum Beispiel der reddit-User wreckage88, dass Manor Lords mit diesem Feature in den Top 3 seiner Aufbauspiele landen könnte. (via reddit)

Das ist seit langer Zeit mein am meisten gehyptes Spiel. Habe die Demo während des Next Fest gespielt und konnte sie trotz begrenztem Inhalt nicht aus der Hand legen. Und das Feature, in der 3rd-Person-Perspektive auf die Straße zu gehen, ist mit Sicherheit das beste Feature aller Städtebauspiele und fehlt in so vielen Vertretern des Genres schmerzlich. Lass mich meine Städte bauen und vom Boden aus voller Ehrfurcht vor ihrer Majestät stehen, verdammt nochmal! Dies wird möglicherweise neben Anno 1800 und Frostpunk in meinen Top 3 Buildern landen. Das Zitat stammt aus Reddit und ist mit Google-Translator übersetzt



Neben diesen beiden Mechaniken könnt ihr euch natürlich auch auf klassische Mechaniken, wie Ressourcenmanagement freuen.

Daneben müsst ihr euch ebenfalls der strategischen Kriegsführungen stellen. Denn euere Stadt ist nicht immer ein sicheres Örtchen. Wenn ihr angegriffen werdet, sollten eure Bewohner vorbereitet sein.

Denn jeder Verlust ist endgültig und eure Männer sind nicht einfach ein Austauschprodukt, sondern liebgewonnenen Bewohner eurer Heimat.

Was haltet ihr von Manor Lords? Schreibt in den Kommentaren gerne eure Meinung.

