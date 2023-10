„Es ist schlimm, ihm zuzuschauen“ – Trymacs zeigt auf Twitch, wie Städtebau nicht aussehen sollte

Das Aufbauspiel Cities: Skylines II (Steam) ist gerade groß im deutschen Twitch. Auch Maximilian „Trymacs“ Stemmler (29) hat sich daran versucht und seinem Ruf als „Streamer ohne Skill“ alle Ehre gemacht.

Was ist das für ein Spiel? Die Städtebausimulation Cities: Skylines II ist am 24. Oktober 2023 auf Steam gestartet. Dabei handelt es sich um den Nachfolger von Cities: Skylines, der so komplex war, dass er sogar bei einer psychologischen Studie zum Einsatz kam.

Beim Nachfolger zeichneten sich allerdings bereits im Vorfeld Performance-Probleme ab und selbst die Entwickler schienen nicht ganz sicher zu sein, ob man das Spiel zum Release zocken sollte. Dennoch trendet Cities: Skylines II derzeit im deutschen Twitch (via sullygnome, Stand: 26. Oktober 2023).

Maximilian „Trymacs“ Stemmler versuchte sich ebenfalls am Städtebau und zeigte, wie man es nicht macht.

Raus aus den Miesen – zu jedem Preis

Wie lief es? Trymacs scheint sich in einem 17-minütigen Ausschnitt, der am 24. Oktober auf YouTube veröffentlicht wurde, vor allem ein Ziel gesetzt zu haben: Raus aus den Miesen zu kommen! Das ist in Cities: Skylines II gar nicht so leicht, denn so eine Stadt aufzubauen verschlingt erstmal eine Menge Geld.

Noch schwieriger ist es, wenn man keine Ahnung hat, was man da eigentlich tut. Trymacs erklärt schon zu Beginn, dass er den ersten Teil nicht gezockt hat. Videos dazu hätte er sich immerhin angesehen, so der Streamer, dann geht es auch schon los.

Da Videos die praktische Erfahrung eben nur bedingt ersetzen können, wird halt das Kohle-Kraftwerk in unmittelbarer Nähe sowie in Windrichtung zum Wohngebiet platziert – und direkt im Anschluss der Hinweis gelesen, dass man genau das vermeiden soll.

Schnell überwiegt bei dem Streamer aber die Freude, dass es jetzt Strom gibt. Wie sich seine Bewohner mit dem Umspannwerk im Garten fühlen, sei mal dahingestellt.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen und erfahren, ob Trymacs es geschafft hat, aus der Schuldenfalle des Städtebaus zu entkommen:

Wie kommt das an? In den Kommentaren auf YouTube zeigen sich die Zuschauer begeistert. Viele wünschen sich mehr Inhalte zu Cities: Skylines II oder gar eine ganze Reihe zum Spiel. Das ist allerdings keineswegs den spielerischen Fähigkeiten des Streamers geschuldet, im Gegenteil:

007baum: „Es ist als ‘Cities: Skyline’-Suchti echt schwer, zuzugucken.“

thedarkbuilder: „Das ist so schlimm, Trymacs beim Spielen zuzuschauen, wenn man immerhin ein bisschen Ahnung hat.“

Genau das macht für die Fans allerdings den Reiz aus. So schreibt ein Zuschauer: „Aber wir lieben ihn trotzdem genau deswegen“. Mut zur Lücke hatte Trymacs auch schon beim gemeinsamen Zocken von CS:GO bewiesen.

Auch ohne Skill kann man die Ranglisten in einigen Spielen erklimmen – wenn man die richtigen Leute kennt. Trymacs machte sich die Fähigkeiten seiner Freunde zunutze, um in Valorant aufzusteigen, doch das machte einige Leute richtig sauer. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

