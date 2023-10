Steam: Klingt, als wollen die Entwickler gar nicht, dass ihr das heiße neue Aufbauspiel zum Release spielt

Im Oktober erscheint ein neues Aufbauspiel auf Steam, doch die Entwickler klingen skeptisch, ob ihr das Spiel wirklich zu Release zocken solltet.

Um welches Spiel geht es?

Am 24. Oktober erscheint mit “Cities: Skylines 2” eine neue Städtebausimulation von dem finnischen Entwicklerstudio Colossal Order, die als Nachfolger des beliebten “Cities: Skylines” auf Steam erscheint

Wie schon im Vorgänger sollt ihr eigene Städte bauen und sie in riesige Metropolen verwandeln. Dabei müsst ihr auf die Bedürfnisse der Bürger, die Wirtschaft und die Energieversorgung der lokalen Industrie achten.

Ebenso gibt es Umweltfaktoren wie wechselndes Wetter und Jahreszeiten. Zudem hat die gewählte Karte Einfluss darauf, welches Klima in eurer Stadt herrscht.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Bereits vor dem Release von Cities: Skylines 2 am 24. Oktober kommt allerdings erste Kritik seitens der Tester an der Performance des Spiels auf.

Jetzt hat sich auch Colossal Order in einem Forum des Publishers Paradox Entertainment zu der Performance geäußert und klingt dabei eher skeptisch, ob ihr das Aufbauspiel wirklich zum Release zocken solltet.

Was sagen die Entwickler? In dem Statement heißt es, die Entwickler wissen von den Bedenken bezüglich der Performance. Zwar handle es sich bei Cities: Skylines 2 um einen Next-Gen-Titel, doch das Team habe „den angestrebten Benchmark nicht erreicht“, obwohl es unermüdlich daran gearbeitet habe, „das bestmögliche Spielerlebnis“ zu liefern (via forum.paradoxplaza.com).

Außerdem schreiben die Entwickler, sie wollen in den kommenden Monaten weiter an dem Spiel arbeiten, aber dennoch die Erwartungen an der Performance während des bevorstehenden Release transparent darstellen.

Insgesamt glaube man bei Colossal Order, das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt zu veröffentlichen, sei auf lange Sicht die richtige Entscheidung und ist trotz der Performance-Probleme davon überzeugt, dass Spieler mit dem Spiel eine tolle Erfahrung und Spaß haben werden.

Wie schlimm ist die Performance von Cities: Skylines 2 wirklich? Eines haben sämtliche Tests zu Cities: Skylines 2 gemeinsam und das ist die Kritik an der Performance. Diese scheint wirklich ein Problem zu sein.

Unsere Kollegen von GameStar haben in ihrem Test zu Cities: Skylines 2 sogar 10 Punkte abgezogen, weil größere Städte trotz leistungsfähiger Hardware ruckelten. Selbst bei einem PC mit 13900K-CPU und einer GeForce RTX 4090 wurden bei einer Stadt mit 100.000 Einwohnern lediglich 25-45 FPS erreicht.

Den vollständigen Test zu Cites: Skylines 2 lest ihr auf GameStar.de

Auch die Kollegen von GameStar Tech sprechen von starken Performance-Problemen. Auf die Frage, ob die Entwickler das noch retten können, schreibt „GameStar Tech“-Autor Nils Raettig:

„Gewisse Verbesserungen an der Performance sind zwar noch möglich. Das Aufbauspiel dürfte aber auch in Zukunft ein äußerst schwieriger Fall bleiben, zumindest wenn die optische Qualität und der zugegebenermaßen sehr hohe Simulationsgrad nicht (zu) stark leiden sollen.“

Doch auch international wird die Performance von Cities: Skylines 2 kritisiert. PC Gamer entschied sich bei gerade einmal 45.000 Einwohnern einen neuen Spielstand zu starten, weil die FPS bereits zu diesem Zeitpunkt unter 30 Bildern pro Sekunde lagen.

Auch PCGamesN schreibt von Problemen wie lange Wartezeiten und eingefrorene Bildschirme, die sie beim Rein- und Herauszoomen der Städte hatten. Dazu verweisen sie darauf, dass auf diesen PCs zuvor Spiele wie Baldur’s Gate 3 und Starfield „flüssig und leistungsstark“ liefen.

Gibt es auch Lob für das Aufbauspiel? Ja, verschiedene Aspekte von Cities: Skylines 2 kommen durchaus gut bei den Testern an. Zwar erfinde das Aufbauspiel das Genre nicht gänzlich neu, doch im Vergleich zum Vorgänger gäbe es einige Quality-of-live-Verbesserungen und Neuerungen, die das Spielerlebnis sinnvoll erweitern.

Besonders der Bau von Straßen und der allgemeine Verkehr innerhalb der Stadt sei im Vergleich zum Vorgänger verbessert worden.

Falls ihr zum Release erstmal noch warten wollt, bis die Performance von Cities: Skylines 2 etwas verbessert wurde, gibt es auf Steam jetzt ein neues Strategiespiel, dass eure Machtfantasien erfüllt.