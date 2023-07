Steam: Siedler-Schöpfer will euch Städtebau geben, bei dem die Bewohner euch glücklich machen wollen

Pioneers of Pagonia will auf Steam viele Siedler-Fans glücklich machen. Mit einem der Urväter der Siedler-Reihe ist auch ein bekannter und erfahrener Entwickler bei dem Projekt beteiligt. Doch das Spiel will sich nicht nur auf alten Tugenden ausruhen, sondern auch Neuerungen im Genre bringen.

Was ist Pioneers of Pagonia? Pioneers of Pagonia ist eine Städtebausimulationen, ganz im Geiste der Siedler-Reihe. Ihr verwaltet Dörfer und ihre Bewohner und versucht dabei, die verschiedenen Produktionsketten zu optimieren und euer Dorf weiterzuentwickeln.

Der Entwickler Volker Wertich ist mit dabei und ein wahrer Veteran des Genres. Er arbeitete an dem ersten Siedler-Teil und am Dritten. Er arbeitete auch anfangs am neusten Teil der Sieder-Reihe Die Siedler-Neue Allianzen mit, verließ das Studio aber 2020 innerhalb der Entwicklung.

Aktuell arbeiten er und das Studio Envision Entertainment an Pioneers of Pagonia. Hoffentlich entwickelt sich dieses deutsche Spiele-Projekt auch besser als der desaströse Release eines anderen deutschen Studios.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Deine Leute müssen dich glücklich machen

Was bietet Pioneers of Pagonia? Anders als in anderen Genre-Vertretern müsst ihr nicht die Dorfbewohner glücklich machen, sondern andersherum. Wie Volker Wertich in einem Interview mit PCGamer sagt er dazu:

In unserem Spiel müsst ihr die [Dorfbewohner] nicht glücklich machen, sondern die Leute müssen euch [den Spieler] glücklich machen. Das ist die grundsätzliche Idee.

Ein interessanter Ansatz, da viele andere Aufbausimulationen vom Gemütszustand der Dorfbewohner leben. Auch andere Features bietet das Spiel:

Der von vielen geliebte Wuselfaktor ist dabei

ist dabei Tausende von Bewohnern

Unendliche Variationen an Karten

Besiedlung von Inseln

Über 40 Gebäudetypen und mehr als 70 Waren

Online-Coop

Schöne Cel-Shading-Grafik

Auch Gefahren in Form von Banditen, wilden Tieren oder mysteriösen Fabelwesen wie Werwölfen müsst ihr abwenden.

Wann erscheint Pioneers of Pagonia? Ein konkretes Erscheinungsdatum hat die Aufbausimulation noch nicht. Auf der Steam-Seite steht das 4. Quartal 2023 als Veröffentlichungszeitraum.

